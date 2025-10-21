Volvo lansează în Suedia inițiativa de încărcare gratuită la domiciliu

Producătorul de automobile Volvo Cars a anunțat că va oferi energie electrică gratuită, timp de un an, pentru clienții mașinilor electrice noi care-și încarcă bateria acasă. Oferta este disponibilă pentru început în Suedia, în urma unui parteneriat cu cu distribuitorul de energie Vattenfall.

În acest fel, marca auto suedeză își propune să facă trecerea la mașini complet electrice mai atractivă și mai accesibilă pentru mai mulți clienți. Oferta va acoperi până la 25.000 de km de rulare complet electrică.

„Din februarie 2026, noii clienți de mașini complet electrice din Suedia vor beneficia de încărcare gratuită fără combustibili fosili timp de un an, deblocând până la 25.000 km de condus complet electric gratuit pe an. Oferta se aplică imediat clienților privați, indiferent dacă își achiziționează sau își iau mașina în leasing”, se arată într-un comunicat emis de Volvo Cars.

Cum pot cumpărătorii din Suedia să beneficieze de ofertă

Pentru a beneficia de ofertă, clienții suedezi trebuie să aibă un contract de energie electrică cu Vattenfall și să încarce vehiculul electric la același contor de energie electrică, utilizând funcția de încărcare inteligentă din aplicația Volvo Cars.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Deducerea valorii încărcării bateriei va fi calculată automat prin sistemul de încărcare inteligentă, toate costurile urmând să fie zero.

„Ascultăm părerile clienților noștri și, prin oferirea de servicii gratuite de încărcare, sperăm să le aducem un plus de valoare și să accelerăm călătoria noastră colectivă către o societate mai inteligentă și mai ecologică”, declară Alejandro Castro Pérez, vicepreședinte al departamentului Energy Solutions din cadrul Volvo Cars.

Din Suedia către întreaga lume

Compania susține că Suedia este doar o primă fază a programului său, pentru că vrea să pună bazele unei lansări globale de astfel de parteneriate cu distribuitorii de energie. Planul este de a extinde și adapta inițiativa în Europa și în afara acesteia.

Constructorul suedez de automobile pune accent pe sistemul de încărcare bidirecțională, cu ajutorul tehnologiei Vehicle-to-everything (V2X), care va fi disponibilă pe primele mașini începând din 2026. Clienții vor putea atunci să utilizeze bateria mașinii lor ca sursă suplimentară de energie, de exemplu pentru a-și alimenta locuința sau pentru a vinde energie înapoi în rețea.

Volvo va lansa în 2026 al șaselea model complet electric pe piață

Volvo vinde în prezent cinci modele complet electrice, iar în 2026 urmează să lanseze un al șaselea model, EX60. În plus, există o gamă bine echilibrată de hibrizi plug-in și hibrizi ușori Volvo pentru clienții care nu sunt încă pregătiți să treacă complet la electricitate.

În 2024, Volvo Car Group a înregistrat un profit operațional record de 2,35 miliarde de euro. Veniturile în 2024 au atins un nivel de 34,8 miliarde euro, în timp ce vânzările globale au atins un nivel de 763.389 de autoturisme.

Volvo Cars a fost fondată în 1927, iar astăzi este una dintre cele mai cunoscute și respectate mărci de automobile din lume, cu vânzări către clienți din peste 100 de țări.





