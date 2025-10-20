Un caz ciudat care implică tehnologia auto modernă a ajuns în instanță în Statele Unite. O femeie din New Jersey a dat în judecată compania suedeză Volvo după ce a fost rănită grav de haionul care s-a închis automat la mașina sa.
Incidentul s-a petrecut în octombrie 2023. Megan Kohr stătea în spatele mașinii Volvo cu haionul deschis, când câinele unei cunoștințe a trecut pe lângă vehicul.
Conform plângerii, „mișcarea animalului a declanșat senzorul de sub bara de protecție, destinat deschiderii fără atingere a haionului”.
Acesta a început să se închidă automat, lovind-o pe Kohr în cap. Femeia susține că a suferit o vătămare cerebrală gravă și că încă se confruntă cu probleme de echilibru, sensibilitate la lumină și tulburări de vedere.
Ea acuză Volvo că nu a implementat măsuri de siguranță adecvate pentru această tehnologie menită să ofere confort.
În plângere, Kohr afirmă că sistemul nu a detectat prezența unei persoane în spatele mașinii și nu s-a activat niciun avertisment sau opritor de siguranță. Ea cere despăgubiri pentru costurile medicale, suferința cauzată și pierderea veniturilor.
Volvo nu a comentat deocamdată cazul, dar susține că toți senzorii și sistemele sale activate prin mișcare respectă standardele internaționale de siguranță.
Haioanele cu deschidere fără atingere sunt folosite acum de multe mărci auto pentru a facilita încărcarea bagajelor.
O decizie în favoarea reclamantei ar putea avea implicații și pentru alți producători care folosesc sisteme similare.
