Ce spun tinerii despre alegerile din Ungaria

Ákos face parte din ceea ce unii numesc „Generația Orbán”, tinerii care au crescut sub regimul liderului de dreapta.

„Dacă lucrurile rămân la fel sau se înrăutățesc, nu văd un viitor aici. De mult timp visez să lucrez și să predau aici, nu vreau să plec din Ungaria”, a declarat Ákos, tânărul de 20 de ani, student la pedagogie.

De la venirea la putere a lui Viktor Orbán în 2010, Ungaria a fost acuzată că s-a transformat într-o „autocrație electorală” și a devenit cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, relatează sursa citată mai sus.

„A fost devastator pe alocuri. Orice este mai bun decât un partid care a avut 16 ani să schimbe lucrurile și le-a făcut mai rele”, a spus Boldi, un alt student de 22 de ani, referindu-se la lipsa oportunităților pentru tineri.

Alegerile din 12 aprilie vor decide între două viziuni diferite pentru viitorul Ungariei

Alegerile din Ungaria, din 12 aprilie vor decide între două direcții opuse: Fidesz, partidul lui Orban, care promovează o retorică concentrată pe teama de amenințările externe, în special Ucraina, și partidul Tisza, condus de Péter Magyar, care abordează stagnarea economică, corupția și degradarea serviciilor sociale.

„Cu toate marșurile și adunările care au loc, parcă se scrie istorie”, a spus Betti, o casieră de 24 de ani din Budapesta.

În timp ce Fidesz mizează pe măsuri precum facilități pentru tinerii care cumpără locuințe sau scutiri de taxe pentru mamele tinere, Péter Magyar atrage tinerii printr-o abordare participativă, cerându-le să se implice activ în transmiterea mesajului partidului său.

„Magyar îi tratează pe tineri ca pe niște actori politici. Orbán, în schimb, le oferă beneficii și spune: «Fiți mulțumiți cu ce primiți», pe când Magyar spune: «Veniți și alăturați-vă!»”, a explicat analista politică Nóra Schultz, pentru sursa citată mai sus.

Rețelele sociale joacă un rol esențial în alegerile din Ungaria

Un alt factor important în această schimbare de opțiuni printre tineri este reprezentat de social media.

Potrivit lui Schultz, jurnaliștii independenți și politicienii din opoziție au reușit să folosească platforme precum TikTok pentru a ocoli controlul strict al mass-mediei tradiționale exercitat de Fidesz, care domină 80% din peisajul mediatic al țării.

„Pe TikTok, tinerele postează videoclipuri în care cântă sau dansează pe discursurile lui Magyar, dar nu vezi asta la Fidesz deloc”, a spus Schultz pentru The Guardian.

Cu toate acestea, pentru unii, votul nu reprezintă neapărat un sprijin pentru Magyar, ci o respingere a actualului regim.

„Nu toți tinerii sunt activiști ai Tisza. Toată lumea este împotriva acestui sistem, iar Tisza este singura opțiune pe care o avem”, a spus Jani, un student de 21 de ani la regie.

Tinerii sunt sceptici cu privire la posibilitatea înlăturării lui Viktor Orban

Totuși, mulți tineri rămân sceptici că valul de opoziție va fi suficient pentru a răsturna Fidesz. În mediul rural și printre alegătorii de peste 65 de ani, partidul lui Orbán continuă să domine sondajele. În plus, sistemul electoral a fost modificat în ultimii ani pentru a favoriza actuala guvernare, iar opozanții acuză practici precum gerrymandering-ul sau cumpărarea voturilor.

Există, de asemenea, temeri legate de posibilele reacții ale lui Orbán în cazul unei înfrângeri.

„Cred că și-au dat seama deja că e sfârșitul pentru ei, dar nu cred că vor renunța fără luptă. Vor încerca ceva”, a spus Betti.

Chiar dacă Péter Magyar reușește să preia conducerea, mulți tineri sunt conștienți că schimbarea nu va fi ușoară. Noul premier ar putea întâmpina obstacole majore din cauza mecanismelor instituționale consolidate de Viktor Orban.

„Știm că, chiar dacă schimbăm guvernul, următorii patru-opt ani vor fi grei, pentru că au dus țara într-o situație dezastruoasă. Va fi greu, dar probabil va fi mai bine”, a adăugat Betti.

Această speranță este împărtășită de Ákos, care consideră că rezultatul alegerilor îi va decide viitorul.

„Sunt destul de optimist. La fel ca majoritatea generației mele, aștept schimbarea. Schimbarea guvernului, a sistemului și a mentalității oamenilor”, a mai explicat studentul din Ungaria.

El și-a exprimat dorința ca, odată cu schimbarea, să se reducă divizările dintre maghiari.
 
„Sper să realizăm că nu suntem dușmanii unii altora și că trebuie să împărțim această țară și să lucrăm împreună pentru a o face un loc mai bun”, a mai precizat el.

 
Chris2023 04.04.2026, 19:14

Deci Orban nu este de acord cu continuarea finantarii razboiului si tinerii vor sa-l inlature ? Sau nu sunt de acord ca Ungaria importa gaze rusesti si populatia nu saraceste ca la noi ?

Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.RO
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
Știri România 05 apr.
„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Știri România 05 apr.
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Adevarul.ro
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Fanatik.ro
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta
Viva.ro
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Stiri Mondene 05 apr.
Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Stiri Mondene 05 apr.
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
ObservatorNews.ro
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax.ro
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Politică 03 apr.
Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Politică 03 apr.
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala
Spotmedia.ro
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala