Ce spun tinerii despre alegerile din Ungaria

Ákos face parte din ceea ce unii numesc „Generația Orbán”, tinerii care au crescut sub regimul liderului de dreapta.

„Dacă lucrurile rămân la fel sau se înrăutățesc, nu văd un viitor aici. De mult timp visez să lucrez și să predau aici, nu vreau să plec din Ungaria”, a declarat Ákos, tânărul de 20 de ani, student la pedagogie.

De la venirea la putere a lui Viktor Orbán în 2010, Ungaria a fost acuzată că s-a transformat într-o „autocrație electorală” și a devenit cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, relatează sursa citată mai sus.

„A fost devastator pe alocuri. Orice este mai bun decât un partid care a avut 16 ani să schimbe lucrurile și le-a făcut mai rele”, a spus Boldi, un alt student de 22 de ani, referindu-se la lipsa oportunităților pentru tineri.

Alegerile din 12 aprilie vor decide între două viziuni diferite pentru viitorul Ungariei

Alegerile din Ungaria, din 12 aprilie vor decide între două direcții opuse: Fidesz, partidul lui Orban, care promovează o retorică concentrată pe teama de amenințările externe, în special Ucraina, și partidul Tisza, condus de Péter Magyar, care abordează stagnarea economică, corupția și degradarea serviciilor sociale.

„Cu toate marșurile și adunările care au loc, parcă se scrie istorie”, a spus Betti, o casieră de 24 de ani din Budapesta.

În timp ce Fidesz mizează pe măsuri precum facilități pentru tinerii care cumpără locuințe sau scutiri de taxe pentru mamele tinere, Péter Magyar atrage tinerii printr-o abordare participativă, cerându-le să se implice activ în transmiterea mesajului partidului său.

„Magyar îi tratează pe tineri ca pe niște actori politici. Orbán, în schimb, le oferă beneficii și spune: «Fiți mulțumiți cu ce primiți», pe când Magyar spune: «Veniți și alăturați-vă!»”, a explicat analista politică Nóra Schultz, pentru sursa citată mai sus.

Rețelele sociale joacă un rol esențial în alegerile din Ungaria

Un alt factor important în această schimbare de opțiuni printre tineri este reprezentat de social media.

Potrivit lui Schultz, jurnaliștii independenți și politicienii din opoziție au reușit să folosească platforme precum TikTok pentru a ocoli controlul strict al mass-mediei tradiționale exercitat de Fidesz, care domină 80% din peisajul mediatic al țării.

„Pe TikTok, tinerele postează videoclipuri în care cântă sau dansează pe discursurile lui Magyar, dar nu vezi asta la Fidesz deloc”, a spus Schultz pentru The Guardian.

Cu toate acestea, pentru unii, votul nu reprezintă neapărat un sprijin pentru Magyar, ci o respingere a actualului regim.

„Nu toți tinerii sunt activiști ai Tisza. Toată lumea este împotriva acestui sistem, iar Tisza este singura opțiune pe care o avem”, a spus Jani, un student de 21 de ani la regie.

Tinerii sunt sceptici cu privire la posibilitatea înlăturării lui Viktor Orban

Totuși, mulți tineri rămân sceptici că valul de opoziție va fi suficient pentru a răsturna Fidesz. În mediul rural și printre alegătorii de peste 65 de ani, partidul lui Orbán continuă să domine sondajele. În plus, sistemul electoral a fost modificat în ultimii ani pentru a favoriza actuala guvernare, iar opozanții acuză practici precum gerrymandering-ul sau cumpărarea voturilor.

Există, de asemenea, temeri legate de posibilele reacții ale lui Orbán în cazul unei înfrângeri.

„Cred că și-au dat seama deja că e sfârșitul pentru ei, dar nu cred că vor renunța fără luptă. Vor încerca ceva”, a spus Betti.

Chiar dacă Péter Magyar reușește să preia conducerea, mulți tineri sunt conștienți că schimbarea nu va fi ușoară. Noul premier ar putea întâmpina obstacole majore din cauza mecanismelor instituționale consolidate de Viktor Orban.

„Știm că, chiar dacă schimbăm guvernul, următorii patru-opt ani vor fi grei, pentru că au dus țara într-o situație dezastruoasă. Va fi greu, dar probabil va fi mai bine”, a adăugat Betti.

Această speranță este împărtășită de Ákos, care consideră că rezultatul alegerilor îi va decide viitorul.

„Sunt destul de optimist. La fel ca majoritatea generației mele, aștept schimbarea. Schimbarea guvernului, a sistemului și a mentalității oamenilor”, a mai explicat studentul din Ungaria.

El și-a exprimat dorința ca, odată cu schimbarea, să se reducă divizările dintre maghiari.



„Sper să realizăm că nu suntem dușmanii unii altora și că trebuie să împărțim această țară și să lucrăm împreună pentru a o face un loc mai bun”, a mai precizat el.