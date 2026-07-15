Proiectul de lege, aprobat cu 308 voturi pentru şi 117 împotrivă, va fi trimis acum la Senat pentru aprobare.

Dacă va fi promulgat, ceasurile nu vor mai fi date înapoi la ora standard în noiembrie, notează Reuters.

Susţinătorii modificării susțin că schimbarea orei perturbă somnul, creşte numărul accidentelor de muncă, precum și a accidentelor rutiere. În plus, aceştia spun că menţinerea ceasurilor cu o oră înainte pe tot parcursul anului ar oferi mai multă lumină naturală seara şi ar stimula activitatea economică în lunile de iarnă.

Criticii introducerii permanente a orei de vară afirmă, la rândul lor, că această schimbare ar însemna ca soarele să răsară cu o oră mai târziu în dimineţile de iarnă, ceea ce ar face ca mulţi copii să se deplaseze spre şcoală, iar navetiştii, muncitorii din construcţii, fermierii şi alţii să se îndrepte spre locul de muncă înainte de răsărit. În unele locuri din SUA, soarele nu ar răsări decât aproape de ora 9 dimineaţa sau chiar mai târziu, în plină iarnă.

Preşedintele american Donald Trump a cerut în repetate rânduri încetarea schimbării orei de două ori pe an. Casa Albă a declarat marţi că aceasta „ar elimina timpul, efortul şi costurile implicate de schimbarea orei de două ori pe an, economisind americanilor sute de milioane de dolari anual”.

SUA au folosit ora de vară pe tot parcursul anului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi au adoptat-o din nou în 1974 pentru a reduce consumul de energie. Însă această măsură s-a dovedit extrem de nepopulară, iar Congresul a abrogat-o mai târziu în acelaşi an.

Reprezentantul democrat Frank Pallone a declarat, marţi, că obiceiurile legate de navetă şi de muncă s-au schimbat, iar numărul copiilor care merg pe jos la şcoală a scăzut semnificativ. „Este timpul să punem capăt odată şi pentru totdeauna procesului de a da ceasul înainte şi înapoi”, a declarat Pallone.

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