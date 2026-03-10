Germania oferă „cecuri ecologice” de 2.000 de euro

Ministerul Mediului din landul Renania de Nord‑Westfalia, Germania, a anunțat că va acorda în acest an până la 1.000 de „cecuri ecologice”, în cadrul programului „Naturschutz Nordrhein-Westfalen”.

Fiecare voucher are o valoare fixă de 2.000 de euro și este destinat finanțării unor proiecte care contribuie la protejarea naturii și la conservarea mediului.

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, pot depune cereri persoane fizice, asociații, inițiative civice sau fundații, prin intermediul portalului online al programului.

Ce tipuri de proiecte sunt finanțate

Programul sprijină inițiative care protejează natura sau îi încurajează pe oameni să se implice în activități de protecție a mediului. Printre proiectele eligibile se numără:

amenajarea habitatelor și biotopurilor pentru insecte

plantarea de arbuști autohtoni

organizarea de evenimente educative despre natură

instalarea de căsuțe pentru păsări sau lilieci

proiecte de protecție a speciilor realizate în cadrul programelor școlare

Proiectele pot fi implementate în curțile școlilor, în spații aparținând asociațiilor sau pe terenuri publice puse la dispoziție de autoritățile locale.

Ce cheltuieli nu sunt acoperite

Ministerul nu finanțează achiziția de unelte precum lopeți, mașini de tuns iarba sau ferăstraie, deoarece utilizarea acestora este dificil de monitorizat.

Există însă o excepție pentru echipamentele destinate observării animalelor, cum ar fi detectoarele pentru lilieci sau camerele pentru monitorizarea faunei sălbatice.

Accent special pe proiectele din școli

În acest an, autoritățile pun un accent deosebit pe proiectele educaționale realizate în școli. Asociațiile de părinți, profesorii de biologie sau părinții implicați pot propune idei pentru astfel de inițiative.

Anul trecut am primit multe idei bune din partea școlilor. Vrem să consolidăm acest angajament – în cartier, în asociații sau chiar în curtea școlii. Cecurile ecologice sunt o modalitate simplă de a sprijini munca voluntară depusă pentru protecția naturii în toate regiunile landului”, a declarat ministrul Mediului din Renania de Nord-Westfalia, Oliver Krischer.

Regulile importante pentru aplicare

Autoritățile au stabilit câteva reguli pentru beneficiari:

proiectele pot începe doar după aprobarea oficială

toate activitățile trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026

până la 31 martie 2027 trebuie prezentate documentele care dovedesc modul în care au fost cheltuite fondurile

Programul este deschis tuturor celor care locuiesc în Germania și îndeplinesc condițiile de aplicare, inclusiv cetățenilor străini care trăiesc în această țară.

Mai multe informații despre aceste vouchere de mediu pot fi găsite aici: www.umweltschecks.nrw.de

Și România, începând cu anul 1999, derulează numeroase proiecte de mediu, atrăgând finanțare europeană de zeci de milioane de euro. La nivelul anului 2025 s-au finalizat 115 proiecte în cadrul Proiectului LIFE, instrumentul de finanțare al Uniunii Europene pentru mediu și acțiuni climatice. La momentul actual, în țara noastră sunt în derulare/implementare 27 de proiecte.

