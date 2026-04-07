Recent, ANM a mai anunțat că vremea se strică brusc înainte de Paște, iar de joi, temperaturile scad accentuat, fiind așteptate ploi, vijelii și ninsori în majoritatea regiunilor.

Alerte meteo cod portocaliu și galben de ninsori și viscol de 130 km/h

În plus, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări de cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite în intervalul 7-8 aprilie.

Regiunile vizate sunt Carpații Meridionali și Orientali, unde, la altitudini de peste 1.600 de metri, rafalele de vânt vor ajunge la 110-130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat că aceste fenomene sunt cauzate de interacțiunea dintre o masă de aer rece din nord și un ciclon din Mediterană: „Contactul termic a două mase de aer cu caracteristici termice foarte diferite generează situații de vreme extremă”.

Șefa ANM, Elena Mateescu: Strat de zăpadă de 15 cm și lapoviță

Începând de astăzi, în zonele montane, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă nou depus ar putea atinge 10-15 centimetri în Carpații Meridionali și Orientali.

„Va fi și viscol, pentru că rafalele de vânt vor depăși viteze de 90-120 km/h”, a avertizat Mateescu.

În plus, lapovița ar putea apărea și în zonele joase din centrul și estul țării.

Scădere drastică a temperaturilor în România

România trece de la temperaturi de primăvară la valori specifice iernii.

„Dacă ieri am atins 25 de grade la multe stații din sud și chiar 26 de grade la Calafat, astăzi, temperaturile vor scădea la cel mult 10–19 grade, iar în jumătatea nordică nu vor depăși 9-10 grade”, a detaliat șefa ANM, Elena Mateescu.

În București, temperaturile vor scădea treptat, ajungând la aproximativ 10 grade până la sfârșitul săptămânii.

„Și în zona Capitalei, temperaturile vor scădea de la o zi la alta, astfel încât de la valori de 23 de grade astăzi vom ajunge la 18 grade mâine și 13-14 grade, pentru ca până la finalul săptămânii să consemnăm doar aproximativ 10 grade Celsius”, a mai spus Mateescu.

Cum va fi vremea de Paște

Condițiile meteo nefavorabile vor persista și în weekendul de Paște. În noaptea de Înviere, minimele vor varia între -3 și 7 grade, cu temperaturi negative în depresiunile din estul Transilvaniei și valori ușor mai ridicate pe litoral.

Ziua de Paște va aduce maxime cuprinse între 4 și 14 grade, ploi pe arii extinse și precipitații mixte în zonele deluroase.

La munte vor predomina ninsorile, iar cantitatea de apă acumulată ar putea atinge 20-25 de litri pe metru pătrat.

Cum va fi vremea în București în perioada 7 – 9 aprilie 2026

Cum va fi vremea în București marți, 7 aprilie 2026

Valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei.

Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar cea minimă de 2-5 grade.

Cum va fi vremea în București miercuri, 8 aprilie 2026

Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă și se vor situa sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile ploi slabe.

Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 13-14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade.

Cum va fi vremea în București joi, 9 aprilie 2026

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele normale perioadei. Cerul va avea înnorări, și mai ales seara și noaptea temporar va ploua slab.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 2-3 grade.

În intervalul 07 aprilie, ora 10 – 10 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și vreme rece.

De când se încălzește vremea

Există totuși vești bune: de marți, 14 aprilie, vremea se va îmbunătăți.

„Temperaturile vor crește și vom consemna din nou valori între 10 și 20–21 de grade Celsius”, a precizat Elena Mateescu.

ANM a emis marți și prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni, care estimează vreme caldă după jumătatea lunii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tronsonul Târgu Frumos - Lețcani de pe Autostrada A8 va costa 4,57 miliarde de lei și va fi construit de firme din România și Bulgaria

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Parteneri
Alte știri

Tronsonul Târgu Frumos - Lețcani de pe Autostrada A8 va costa 4,57 miliarde de lei și va fi construit de firme din România și Bulgaria
Știri România 14:22
Tronsonul Târgu Frumos – Lețcani de pe Autostrada A8 va costa 4,57 miliarde de lei și va fi construit de firme din România și Bulgaria
Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Parteneri
Politic

Parteneri
