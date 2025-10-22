Vremea de mâine, 23 octombrie 2025, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada joi, 23 octombrie 2025, ora 9.00 – vineri, 24 octombrie 2025, ora 9.00, vremea va fi caldă pentru această dată.

Ziua, cerul va fi variabil, temporar noros și pe arii restrânse cu ploi slabe în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

Noaptea, nebulozitatea se va accentua mai ales în jumătatea de vest a țării, unde va ploua și sub formă de aversă, pe suprafețe mici moderat cantitativ (10-20 l/mp).

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile vestice, local în cele estice, precum și în zona montană înaltă, cu viteze mai mari în a doua parte a intervalului (în general 45-55 km/h în zonele joase și de peste 70-90 km/h pe creste).

Temperaturile maxime se vor situa în general între 17 și 23 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse majoritate între 4 și 14 grade Celsius.

Dimineața și noaptea, local, îndeosebi în sud, în centru și în est va fi ceață, asociată posibil și cu burniță.

Cum va fi vremea mâine, 23 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul joi, 23 octombrie 2025, ora 9.00 – vineri, 24 octombrie 2025, ora 9.00, vremea va fi caldă pentru această dată.

Cerul va fi variabil, dar dimineața și noaptea va fi ceață sau nebulozitate stratiformă.

Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 21… 22 de grade Celsius, iar cea minimă, de 8… 10 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 20 octombrie – 16 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, astfel că vremea va fi caldă.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în toată țara.

