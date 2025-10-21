În ce privește ploile, acestea vor lipsi la începutul intervalului, apoi vor fi abundente, după care vor intra în normal, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 27 octombrie 2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Începând de marți, 21 octombrie 2025, se așteaptă o creștere graduală a temperaturilor.

Ploile vor fi excedentare în regiunile vestice și sud-vestice și în general deficitar în restul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, astfel că vremea va deveni mai rece.

Cantitățile de precipitații vor fi abundente în toată țara.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

Temperatura aerului se va situa în jurul celor normale climatologic pentru această perioadă în toate regiunile.

Ploile vor lipsi în sudul și centrul țării, iar în rest vor fi apropiate de cantitățile normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

