Vremea de mâine, 17 octombrie 2025, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) spune că, în perioada vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00 – sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00, pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi, ce se vor extinde treptat în Oltenia și sudul Banatului, iar mai ales spre seară și în vestul Munteniei.

Noaptea, nebulozitatea va cuprinde toată țara, și va ploua pe arii relativ extinse în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, local în sudul Moldovei și în Transilvania și izolat în Crișana.

La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. În sud-vestul teritoriului și în dealurile subcarpatice din sud, izolat se vor acumula cantități de apă în jurul a 10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în sudul Banatului și al Moldovei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade, iar cele minime, mai ridicate față de nopțile precedente, se vor situa în general între 3 și 12 grade. Mai ales dimineața, pe arii restrânse va fi ceață.

Cum va fi vremea mâine, 17 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00 – sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00, vremea se va încălzi față de zilele precedente, astfel valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei date.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Cerul va fi variabil ziua, dar se va înnora seara și noaptea, când temporar va ploua slab.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar cea minimă de 9-10 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE