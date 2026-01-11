„În intervalul 11 ianuarie ora 01:30 – 13 ianuarie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă”, se arată în avertizarea meteo ANM actualizată duminică noapte.

Meteorologii au spus că, la ora 01:30 grosimea stratului de zăpadă depus era în medie de 3-4 cm.

La ora 08:00, grosimea stratului de zăpadă depus este în medie de 8-10 cm. Temporar va continua să ningă pe parcursul zilei și la începutul nopții și se apreciază că se vor mai depune în general 4-6 cm.

La sfârșitul intervalului de prognoză, grosimea totală a stratului de zăpadă va fi în general de 12-15 cm.

Cum va fi vremea în București, duminică, 11 ianuarie 2026

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de – 7 spre -6 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre -10 grade.

Vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și în special pe parcursul zilei va continua să ningă, dar slab cantitativ și se va depune strat de zăpadă în general circa 10 cm.

Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4 spre -3 grade, iar minima de -7 spre -6 grade Celsius.

Duminică, la ora 09:00, grosimea stratului de zăpadă era de 10 cm la stația meteo București Afumați și de 9 cm la București Filaret, potrivit Meteoplus.

Cum va fi vremea în București, luni, 12 ianuarie 2026

„Vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -13 spre -9 grade”, anunță ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat ieri vreme deosebit de rece, ger, polei și ninsori în mai multe regiuni, până în dimineaţa zilei de 13 ianuarie. Potrivit specialiștilor, în București, dar și în alte orașe din sudul țării se va depune strat de zăpadă.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei săptămâna viitoare, apoi mai caldă decât ar trebui, după care va avea valori specifice perioadei, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 12 ianuarie – 8 februarie 2026, emisă de ANM.