Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, în Banat

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la o zi la alta și se va încadra între 6 și 10 grade Celsius.

Ulterior, în intervalul 20 – 22 februarie, valorile termice vor continua să scadă spre 1… 2 grade Celsius, iar după data de 23 februarie vremea se va încălzi ușor, maximele ajungând spre 10… 11 grade Celsius.

În intervalul 16 – 20 februarie, media temperaturilor minime se va încadra între -3 și 2 grade Celsius, urmând ca în zilele de 21 și 22 februarie aceasta să coboare spre -6 grade Celsius, ca, ulterior, până spre sfârșitul intervalului, să se atingă 0… 1 grad Celsius. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, în Crișana

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius.

În intervalul 20 – 22 februarie, va avea loc o scădere a temperaturilor și se vor înregistra 0… 2 grade Celsius, iar după data de 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile vor fi în creștere spre 8 grade Celsius.

În prima săptămână a intervalului, media temperaturilor minime va avea variații de la o zi la alta și se va încadra între -6 și 0 grade Celsius, iar în a doua săptămână valorile termice vor crește treptat spre 0 grade Celsius. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, în Transilvania

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius.

În intervalul 20 – 22 februarie, va avea loc o scădere a temperaturilor și se vor înregistra 0… 2 grade Celsius, iar după data de 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile vor fi în creștere spre 8 grade Celsius.

În prima săptămână a intervalului, media temperaturilor minime va avea variații de la o zi la alta și se va încadra între -6 și 0 grade Celsius, iar în a doua săptămână valorile termice vor crește treptat spre 0 grade Celsius. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, în Maramureș

În intervalul 16 – 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade Celsius, iar între 20 și 22 februarie acestea se vor situa în jurul valorii de 1 grad Celsius.

În ultima săptămână din interval, valorile termice diurne vor crește treptat spre 6 grade.

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne vor avea variații și se vor încadra între -6 grade Celsius la începutul săptămânii și -8 grade Celsius la sfârșitul acesteia, apoi vor crește treptat în ultima săptămână spre -2… 0 grade Celsius. Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, în Moldova

Prima săptămână de prognoză va debuta cu temperaturi medii diurne de -2 grade Celsius, apoi pe 19 vor crește spre 4 grade Celsius, iar în intervalul 20 – 22 februarie vremea se va răci din nou, astfel încât temperaturile medii diurne se vor situa în jurul a -2 grade Celsius.

În ultima săptămână, mediile temperaturilor maxime vor crește spre 6 grade Celsius. Mediile temperaturilor minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului și se vor încadra, în prima săptămână între -10 și -4 grade Celsius, iar în cea de-a doua, între -6 și -2 grade Celsius.

Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză

Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, în Dobrogea

În prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta, în primele 3 zile acestea vor scădea de la 6 grade la 0 grade Celsius, apoi (19 – 20 februarie) vor crește spre 7 grade Celsius.

Pe 21 februarie, temperaturile medii diurne vor scădea spre -2 grade Celsius, apoi vor crește treptat spre 8 grade Celsius. Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 4 grade Celsius în prima zi spre -2 grade Celsius pe 19 februarie, apoi în intervalul 20 – 22 februarie vor avea variații de la o zi la alta și se vor încadra între -6 și 3 grade Celsius. Începând cu data de 23 februarie vor crește de la -6 grade Celsius spre 0 grade Celsius.

Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, în Muntenia

În prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta, în primele 3 zile acestea se vor încadra în jurul a 4 grade Celsius, apoi de pe 19 până pe 21 februarie vor scădea spre 0 grade Celsius. Din data de 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză vor crește treptat spre 10 grade Celsius. Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 2 grade Celsius în prima zi spre -2 grade Celsius pe 19 februarie, apoi în intervalul 20 – 22 februarie vor avea variații și se vor încadra între -7 și 0 grade Celsius. Începând cu data de 23 februarie vor crește treptat spre -2 grade Celsius.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, în Oltenia

Mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta în primele 4 zile și se vor încadra în jurul a 6 grade Celsius, apoi de pe 20 și până pe 22 februarie vor scădea și se vor situa în jurul a 4 grade Celsius. De pe 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză vor crește treptat spre 10 grade Celsius.

Temperaturile medii nocturne se vor încadra în jurul valorii de -1 grad Celsius în intervalul 16 – 20 februarie, iar în intervalul 21 – 23 februarie se vor încadra în jurul a -4 grade Celsius, apoi până la sfârșitul intervalului vor crește spre 0 grade Celsius. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Cum va fi vremea în intervalul 16 februarie – 1 martie 2026 la munte

Mediile temperaturilor maxime nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta și se vor încadra în jurul valorii de -1 grad Celsius. Temperaturile medii nocturne se vor încadra în prima săptămână între -10 și -4 grade Celsius, iar în a doua săptămână între -8 și -6 grade Celsius.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat un nou val de aer rece în România. Specialistul ANM a declarat pentru Libertatea că, de astăzi vremea se răcește brusc în toată țara. Ninsorile revin în mai multe zone, inclusiv București, dar stratul de zăpadă va fi consistent doar la munte.

ANM anunța de vineri, în prognoza meteo pentru perioada 16 februarie – 15 martie 2026, că vremea se va răci începând de luni, în toată țara, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE