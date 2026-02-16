De astăzi, ninsori și temperaturi sub zero grade în România

De astăzi, vremea se răcește semnificativ în toată țara.

Luni, vremea va deveni rece în Moldova, iar marţi şi în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 şi 4 grade Celsius. Miercuri vremea se va menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii ţări şi se vor încadra, între -9 grade în estul Transilvaniei şi în nordul Moldovei şi 4 grade în sudul Banatului şi pe litoral.

Marţi, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre sud-vest şi va cuprinde sudul, estul şi local centrul ţării. La început vor fi precipitaţii mixte în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Transilvania şi Moldova, precum şi la munte, apoi în noaptea de marţi spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm şi local de 20…30 cm. Se vor acumula cantităţi de apă de 10…20 l/mp şi local de peste 25 l/mp. Izolat vor fi condiţii de polei şi gheţuş.

Vântul va avea intensificări, în noaptea de luni spre marţi şi marţi, în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, iar din seara zilei de marţi în cea mai mare parte a ţării cu viteze la rafală în general de 45…65 km/h. În sud şi sud-est temporar va fi viscol şi vizibilitatea scăzută.

Cod galben de vreme severă în jumătate de țară

ANM a emis o atenţionare cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 14.00. În intervalul menţionat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei vor fi precipitaţii însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, ninsoare) în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantităţi de precipitaţii de 25…30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 de metri.

Un alt cod galben, vizând intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, va fi în vigoare de marţi, de la ora 22.00, până miercuri, la ora 14.00. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 de metri. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).

Strat de zăpadă la munte, ninsori și în București

Elena Mateescu a declarat că va ninge inclusiv în Capitală.

„Sunt așteptate ninsori, inclusiv în București“, a declarat pentru Libertatea meteorologul ANM.

Mateescu a adăugat că în Capitală, temperaturile vor coborî sub 0 grade Celsius, iar precipitațiile vor varia între ploaie, lapoviță și, treptat, ninsoare.

Începând de marți, precipitațiile, mai întâi sub formă de ploaie, se vor transforma în noaptea de marți spre miercuri în lapoviță și ninsoare și, potrivit meteorologului ANM s-ar putea depune strat de 8 centimetri de zăpadă. În plus, vântul, care va sufla cu 35-45 km/h va accentua senzația de frig, iar temperaturile resimțite vor fi mult mai scăzute.

Pe parcursul zilei de miercuri, cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale intervalului, când trecător va ninge (1…3 cm). Vântul va sufla în general moderat (rafale de 45…55 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -4…-3 grade Celsius.

La munte se va depune strat de zăpadă, în unele zone de 30 de centimetri.

Potrivit Elenei Mateescu, episodul de iarnă va continua și în weekend, cu temperaturi scăzute în toată țara.

ANM anunța de vineri, în prognoza meteo pentru perioada 16 februarie – 15 martie 2026, că vremea se va răci începând de luni, în toată țara, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă.

