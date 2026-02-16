De astăzi, ninsori și temperaturi sub zero grade în România

De astăzi, vremea se răcește semnificativ în toată țara.

Luni, vremea va deveni rece în Moldova, iar marţi şi în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 şi 4 grade Celsius. Miercuri vremea se va menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii ţări şi se vor încadra, între -9 grade în estul Transilvaniei şi în nordul Moldovei şi 4 grade în sudul Banatului şi pe litoral.

Marţi, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre sud-vest şi va cuprinde sudul, estul şi local centrul ţării. La început vor fi precipitaţii mixte în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Transilvania şi Moldova, precum şi la munte, apoi în noaptea de marţi spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm şi local de 20…30 cm. Se vor acumula cantităţi de apă de 10…20 l/mp şi local de peste 25 l/mp. Izolat vor fi condiţii de polei şi gheţuş.

Vântul va avea intensificări, în noaptea de luni spre marţi şi marţi, în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, iar din seara zilei de marţi în cea mai mare parte a ţării cu viteze la rafală în general de 45…65 km/h. În sud şi sud-est temporar va fi viscol şi vizibilitatea scăzută.

Cod galben de vreme severă în jumătate de țară

ANM a emis o atenţionare cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 14.00. În intervalul menţionat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei vor fi precipitaţii însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, ninsoare) în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantităţi de precipitaţii de 25…30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 de metri.

Un alt cod galben, vizând intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, va fi în vigoare de marţi, de la ora 22.00, până miercuri, la ora 14.00. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 de metri. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).

Strat de zăpadă la munte, ninsori și în București

Elena Mateescu a declarat că va ninge inclusiv în Capitală.

„Sunt așteptate ninsori, inclusiv în București“, a declarat pentru Libertatea meteorologul ANM.

Mateescu a adăugat că în Capitală, temperaturile vor coborî sub 0 grade Celsius, iar precipitațiile vor varia între ploaie, lapoviță și, treptat, ninsoare.

Începând de marți, precipitațiile, mai întâi sub formă de ploaie, se vor transforma în noaptea de marți spre miercuri în lapoviță și ninsoare și, potrivit meteorologului ANM s-ar putea depune strat de 8 centimetri de zăpadă. În plus, vântul, care va sufla cu 35-45 km/h va accentua senzația de frig, iar temperaturile resimțite vor fi mult mai scăzute.

Pe parcursul zilei de miercuri, cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale intervalului, când trecător va ninge (1…3 cm). Vântul va sufla în general moderat (rafale de 45…55 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -4…-3 grade Celsius.

La munte se va depune strat de zăpadă, în unele zone de 30 de centimetri.

Potrivit Elenei Mateescu, episodul de iarnă va continua și în weekend, cu temperaturi scăzute în toată țara.

ANM anunța de vineri, în prognoza meteo pentru perioada 16 februarie – 15 martie 2026, că vremea se va răci începând de luni, în toată țara, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ucraina a distrus jumătate din cele mai avansate și scumpe sisteme mobile de apărare aeriană ale Rusiei. Moscova, vulnerabilă la loviturile în adâncime

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
Elle.ro
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
gsp
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
GSP.RO
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere
Tvmania.ro
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere

Alte știri

ÎCCJ anulează definitiv sechestrul de peste 1.000.000.000 de lei pus pe averea lui Viorel Micula
Știri România 10:44
ÎCCJ anulează definitiv sechestrul de peste 1.000.000.000 de lei pus pe averea lui Viorel Micula
Ninsori, viscol și scăderi bruște de temperatură în București, Ilfov și alte 26 de județe. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben emise de ANM
Știri România 10:40
Ninsori, viscol și scăderi bruște de temperatură în București, Ilfov și alte 26 de județe. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben emise de ANM
Parteneri
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Adevarul.ro
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!”
Fanatik.ro
Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Elle.ro
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Stiri Mondene 10:45
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”
Stiri Mondene 10:34
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
ObservatorNews.ro
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
GSP.ro
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Parteneri
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Mediafax.ro
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
StirileKanalD.ro
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult
KanalD.ro
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult

Politic

Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Sorin Cârţu a scos în evidenţă problemele de arbitraj din “dubla” Universitatea Craiova – FCSB: “Este o polemică la anularea golului doi! Am vorbit cu Porumboiu”
Fanatik.ro
Sorin Cârţu a scos în evidenţă problemele de arbitraj din “dubla” Universitatea Craiova – FCSB: “Este o polemică la anularea golului doi! Am vorbit cu Porumboiu”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată