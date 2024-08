Orașele din apropiere au fost, de asemenea, acoperite cu cenușă vulcanică neagră, după ce craterul Voragine a început să erupă sâmbătă seară.

Sosirile aeronavelor sunt limitate la șase pe oră pe aeroportul din Catania, care se află pe coasta de est a Siciliei și la poalele Muntelui Etna.

Deși nu au fost transmise date oficiale, panourile de sosire ale aeroportului arată întârzieri de la 30 de minute până la o oră pentru unele zboruri.

Unele plecări sunt, de asemenea, întârziate.

Catania este cel mai popular aeroport al Siciliei pentru turiștii internaționali, insula fiind în această perioadă în vârful sezonului estival.

În timpul erupțiilor anterioare ale Etnei, zborurile au fost redirecționate către alte aeroporturi de pe insulă, precum Palermo și Comiso.

