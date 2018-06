UPDATE 7 iunie, ora 08:40. Căutările persoanelor dispărute în jurul vulcanului Fuego din Guatemala au fost îngreunate de noi explozii şi scurgeri de lavă, la trei zile după erupţia spectaculoasă care s-a soldat cu cel puţin 99 de morţi şi 200 de dispăruţi, potrivit unui nou bilanţ, scrie Agerpres.

UPDATE 5 iunie, ora 20:45. Echipele de intervenţie au continuat marţi să caute în casele prăbuşite şi acoperite cu cenuşă trupurile locuitorilor dispăruţi din satele distruse de erupţia vulcanului Fuego din Guatemala, care a făcut deja cel puţin 70 de victime, potrivit unui nou bilanţ provizoriu al autorităţilor locale, informează AFP şi DPA, potrivit Agerpres. Cea mai recentă victimă este un băiat în vârstă de opt ani, care suferise arsuri grave şi urma să fie transportat la un spital din Statele Unite.

UPDATE. Vulcanul Fuego a făcut peste 60 de morţi şi sute de răniţi. Pe o rază de zeci de kilometri, totul a fost îngropat în cenuşă. Trei zile de doliu naţional au fost declarate în statul din America Centrală, conform Digi 24.

Protecţia civilă din Guatemala a anunţat, luni, bilanţul provizoriu în urma tragediei.

Mii de persoane au fost evacuate, conform Agerpres.ro.

Today The Guatemala Fuego Volcano

Erupted. At Least Six Dead and Over 20 Injured.

La Aurora Airport In Guatemala Is Now Closed Due to Volcanic Ash. Flights to USA Have Now Being Cancelled.

Pray For All In Guatemala Today. ?#Fuego #Volcano #Guatemalapic.twitter.com/2V7Z8ToT1G

