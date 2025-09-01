Noua funcție, numită Ask Meta AI, a fost descoperită de site-ul WaBetaInfo într-o actualizare a aplicației de pe Android, scrie La Stampa.

Utilizatorii vor putea selecta această opțiune din meniu pentru a verifica conținutul unui mesaj.

Cum funcționează Ask Meta AI

Conținutul selectat va fi trimis automat către chatbot-ul Meta, căruia utilizatorul îi va putea adresa întrebări specifice.

În prezent, funcția este disponibilă doar pentru anumiți utilizatori, ca test. Sursa citată mai menționează că Meta dorește astfel să combată răspândirea rapidă a dezinformării pe platformele de chat.

Anterior, WhatsApp a introdus și o limitare a redirecționării excesive a mesajelor.

Cât de eficient ar putea fi AI-ul

Rămâne de văzut cât de eficient va fi acest sistem bazat pe inteligență artificială, care poate suferi „halucinații”, fără supraveghere umană.

De asemenea, WhatsApp va introduce și noi opțiuni pentru mesajele care dispar automat. Utilizatorii vor putea seta timpi mai scurți, de 1 oră sau 12 ore, pe lângă cei existenți.

