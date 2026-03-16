Funcția, dezvoltată cu ajutorul experților și utilizatorilor, limitează utilizarea aplicației la mesaje și apeluri, oferind un control extins părinților.

Părinții decid cu cine poate vorbi copilul

Pentru configurare, părinții vor avea nevoie de propriul device și de telefonul copilului pentru a conecta conturile. Ulterior, părinții decide cine poate contacta copilul, ce grupuri poate accesa și pot revizui cererile de mesaje de la contacte necunoscute.

Doar părinții pot modifica setările de confidențialitate, utilizând un PIN dedicat, spun reprezentanții WhatsApp, pe blogul companiei, despre această măsură de protecție.

WhatsApp va permite părinților să gestioneze mai bine activitatea din aplicație a copiilor lor. Foto: WhatsApp

Conversațiile personale rămân protejate prin criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că nimeni, nici măcar WhatsApp, nu poate accesa conținutul lor.

Gestionarea grupurilor pe care stau cei mici devine mai ușoară

De asemenea, aplicația oferă instrumente suplimentare pentru gestionarea grupurilor, un aspect esențial pentru siguranța online a celor mici.

WhatsApp joacă deja un rol important în viața de familie, fie că este vorba de organizarea planurilor de după școală sau de anunțarea momentelor importante. „Noile conturi gestionate de părinți vor fi lansate treptat în lunile următoare, iar feedback-ul utilizatorilor va fi esențial pentru îmbunătățirea acestei funcții”, mai scrie în comunicatul de presă.

