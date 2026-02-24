Această opțiune ar putea deveni disponibilă atât pentru mesajele din grupuri, cât și pentru conversațiile individuale.

Funcția, denumită „Scheduled Messages” (Mesaje programate), va fi integrată în meniul de opțiuni al unui grup. Utilizatorii vor putea scrie mesajul dorit și selecta data și ora de trimitere a mesajului dintr-un calendar.

Foto: gsmarena.com

Această nouă funcție a WhatsApp are scopul de a simplifica procesul de comunicare în situații în care un mesaj trebuie transmis la un moment specific.

Mesajele programate vor fi afișate într-o secțiune „Mesaje programate” pe ecranul cu informații despre chat, de unde utilizatorii le pot șterge înainte de a fi livrate.

Funcția Mesaje Programate este în curs de dezvoltare și nu este încă disponibilă nici măcar pentru utilizatorii beta, așa că nu se știe când va fi lansată public.

