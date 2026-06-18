William Smithers, actorul care l-a interpretat pe Jeremy Wendell în celebrul serial „Dallas”, s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani. De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai multe decenii, acesta a apărut în producții importante de televiziune și film, printre care „Star Trek”, „Hawaii Five-O” și „Peyton Place”.

William Smithers s-a stins din viață la 98 de ani

Actorul William Smithers, cunoscut publicului pentru rolul magnatului petrolier Jeremy Wendell din serialul „Dallas”, a murit pe 26 mai, la vârsta de 98 de ani. Potrivit unui necrolog publicat de publicația Santa Barbara Independent, actorul locuia în Santa Barbara, California, în momentul decesului, potrivit people.com.

Smithers a fost unul dintre actorii de caracter apreciați ai televiziunii americane, construindu-și o carieră solidă atât pe scenă, cât și pe micul și marele ecran.

Rolul care l-a făcut cunoscut în „Dallas”

William Smithers a făcut parte din distribuția serialului „Dallas” între 1981 și 1989, interpretându-l pe Jeremy Wendell, directorul companiei WestStar Oil și unul dintre rivalii familiei Ewing. Actorul a apărut în aproximativ 50 de episoade ale producției și a devenit una dintre figurile cunoscute ale serialului.

Potrivit publicației The Hollywood Reporter, Smithers a declarat la un moment dat că remunerația sa pentru rolul din „Dallas” era mai mică decât se aștepta, iar acest aspect a contribuit la plecarea sa din serial.

„Agentul meu era convins că vor accepta suma pe care am cerut-o, dar nu au făcut-o. Așa că totul s-a încheiat”, declara actorul.

O carieră începută pe Broadway

Născut în Richmond, statul Virginia, William Smithers și-a făcut debutul pe Broadway în 1951, în rolul lui Tybalt din piesa „Romeo și Julieta”, în care juca și actrița Olivia de Havilland.

Un an mai târziu, el s-a alăturat prestigiosului Actors Studio, instituție care a format numeroși actori de renume ai cinematografiei americane. De-a lungul anilor, a urcat pe scenă în producții precum „Legend of Lovers” și „The Shadow of a Gunman”, consolidându-și reputația în lumea teatrului.

Apariții în seriale și filme celebre

În afara scenei, William Smithers a devenit un nume cunoscut și în televiziune. Acesta a interpretat personajul David Schuster în serialul „Peyton Place” între 1965 și 1966, a făcut parte din distribuția producției „Executive Suite” între 1976 și 1977 și l-a interpretat pe căpitanul R.M. Merik în episodul „Bread and Circuses” din serialul „Star Trek”, difuzat în 1968.

Actorul a avut roluri și în filme precum „Papillon” (1973), în care au jucat Steve McQueen și Dustin Hoffman, dar și în „Trouble Man” (1972), alături de Robert Hooks.

Procesul care a devenit studiu de caz în facultățile de drept

Un episod important din cariera lui William Smithers a avut loc în 1976, în perioada în care juca în serialul „Executive Suite”. Actorul a dat în judecată studioul MGM, susținând că i-a fost încălcat contractul de muncă. Procesul, cunoscut sub numele de „Smithers vs MGM”, s-a încheiat în favoarea sa.

Cazul este studiat și în prezent în cadrul cursurilor de drept al divertismentului din Statele Unite, fiind considerat un exemplu important privind relațiile contractuale din industria cinematografică.

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