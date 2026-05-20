Printre acestea se numără și conexiunea Timișoara-Birmingham, care urma să fie inaugurată pe 21 mai 2026, cu frecvență de două ori pe săptămână, joi și duminică.

Zborurile dintre București și Bratislava, operate de pe aeroportul „Henri Coandă”, vor înceta după 29 iunie 2026, dată programată pentru ultimul zbor.

Tot la finalul lunii iunie, ruta dintre Craiova și Memmingen (Germania) va fi și ea eliminată.

Începând cu 9 august 2026, Wizz Air nu va mai opera zboruri între București și aeroportul Orly din Paris, rămânând activă doar ruta spre Beauvais.

De asemenea, din toamna aceluiași an, compania renunță la zborurile dintre București și Wroclaw (Polonia), operate de pe aeroportul „Aurel Vlaicu” (Băneasa), ultima cursă fiind programată la sfârșitul lunii octombrie.

Pe lângă aceste modificări, ruta dintre București și Pescara (Italia) va fi suspendată odată cu încheierea sezonului de vară 2026.

Astfel, lista cu toate cele șase destinații la care WizzAir renunță este:

Timișoara-Birmingham;

București-Bratislava;

Craiova-Memmingen;

București-Paris;

București-Wroclaw;

București-Pescara.

Deciziile reflectă ajustările periodice făcute de operatorii aerieni, conform cererii de pe piață, mai informează BoardingPass.