Cunoscutul wrestler al WWE Jerry ‘The King’ Lawler a suferit un atac vascular cerebral în timp ce făcea sex cu logodnica sa, Lauryn McBride, pe 21 martie.

Jerry (68 de ani) a declarat că a suferit atacul pe 21 martie, după ce el și partenera lui își ”exprimau dragostea unul pentru altul într-un fel anume”, scrie Daily Mail.

”M-am ridicat și i-am spus ceva lui Lauryn și nu am simțit ceva, iar ea m-a întrebat ce am spus. Și atunci am realizat că tot ce spun nu îmi iese pe gură cum trebuie. Ea s-a uitat la mine, am făcut contact vizual, și mi-a spus: Oh, Dumnezeule, Jerry, uită-te în oglindă”, a declarat Lawler.

Wrestlerul WWE a declarat că apoi nu a mai putut să vorbească deloc, iar când s-a dus la baie a văzut că saliva îi curge din gură. Atunci Lauryn a concluzionat: ”Ai un atac cereblal”.

”Locuim la cinci minute de spital, în Memphis. Ea nici nu a vrut să sune o ambulanță. M-a pus în mașină și m-a dus la spital imediat”, a povestit cunoscutul wrestler.

După ce doctorii l-au diagnosticat, a fost trimis la terapie intensivă. El a fost ținut în spital două zile, până când s-a făcut bine.

În 2016, wrestlerul și iubita lui s-au luat la bătaie, după o ceartă și au fost arestați de poliție.

FOTO: HEPTA