Independența Taiwanului, incompatibilă cu pacea, amenință Xi

Xi a declarat că „problema Taiwanului este cea mai importantă problemă din relațiile dintre China și SUA” în cadrul discuțiilor sale cu Trump, potrivit agenției de știri chineze Xinhua.

Dacă problema este gestionată „în mod corespunzător”, atât SUA, cât și China ar putea beneficia de o relație stabilă, a spus Xi. În caz contrar, „cele două țări vor avea ciocniri și chiar conflicte, punând în pericol întreaga relație”.

Independența Taiwanului și pacea în Strâmtoarea Taiwan sunt „la fel de incompatibile ca focul și apa”, a spus Xi.

Donald Trump, primit cu ceremonie grandioasă de Xi Jinping la Beijing Foto: Profimedia

Vizita liderului american, prima de acest fel din ultimii nouă ani

Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit joi, 14 mai, la Beijing pe președintele american Donald Trump într-o ceremonie grandioasă desfășurată la impunătoarea Mare Sală a Poporului, în debutul unui summit bilateral cu miză uriașă pentru economia și securitatea mondială.

Trump a sosit miercuri seară la Beijing cu Air Force One, însoțit de unii dintre cei mai importanți lideri de afaceri americani, precum Jensen Huang de la Nvidia și Elon Musk de la Tesla.

Aceștia simbolizează potențialele înțelegeri comerciale pe care președintele SUA speră să le încheie. La coborârea din avion, Trump a fost primit cu un covor roșu și ovații de la 300 de tineri chinezi îmbrăcați în alb, care au fluturat steaguri mici ale SUA și Chinei și au scandat „bun venit”.

Pe parcursul vizitei de două zile, cei doi lideri vor avea mai multe întâlniri, inclusiv o masă de lucru vineri, înainte ca Trump să se întoarcă la Washington. AFP notează că vizita vine pe fondul unor relații bilaterale tensionate, marcate de războaie comerciale și sancțiuni impuse de SUA asupra bunurilor chinezești începând din 2018. Totuși, liderii au reușit să ajungă la un armistițiu în acest sens în octombrie 2025.

Beijingului și-a consolidat capacitatea de a invada Taiwanul, Foto: Profimedia

Motivele obsesiei lui Xi pentru Taiwan. Patru modalități prin care China ar putea prelua controlul asupra insulei

Președintele chinez Xi Jinping consideră reunificarea Taiwanului cu China continentală drept „o parte esențială a viziunii sale” pentru țară. Deși până acum cele două părți au evitat un conflict armat, China „își rezervă dreptul de a folosi forța”, a declarat pentru The U.S. Sun expertului în intelligence militar Philip Ingram.

Experții militari avertizează că Beijingul poate opta pentru o blocadă navală paralizantă, ocuparea insulelor periferice, un atac aerian masiv sau o invazie amfibie de amploare. Aceste scenarii, susținute de dezvoltarea rapidă a capacităților navale chineze, vizează slăbirea apărării insulare și testarea reacției occidentale în fața unei ofensive coordonate.