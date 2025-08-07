Yanin Campos, fostă concurentă a emisiunii MasterChef México, a murit la vârsta de 38 de ani, în urma unui grav accident rutier petrecut în orașul natal Chihuahua, Mexic. Tragedia a avut loc pe 2 august, în jurul orei 6:30 dimineața, când Yanin Campos a intrat cu mașina într-un vehicul parcat.

Potrivit publicației El Financiero, Yanin a fost transportată de urgență la Hospital del Parque, unde a fost internată în stare critică. Din nefericire, rănile suferite au fost prea grave, iar fosta concurentă MasterChef s-a stins din viață două zile mai târziu.

Vestea a fost confirmată de fratele ei, Raúl Campo, printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook:

„Cu durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a surorii mele, Yanin Campos. Cei care vor să-și ia rămas-bun sunt așteptați la Casa Funerară Hernández.”

Poliția locală a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Cine a fost Yanin Campos de la MasterChef

Yanin Campos a devenit cunoscută în 2018, când a participat la sezonul 4 al show-ului culinar MasterChef México, unde a cucerit publicul prin carismă și talent, clasându-se pe locul 6. Un an mai târziu, a revenit în competiție în cadrul ediției MasterChef: La Revancha. De asemenea, Campos a strâns o comunitate impresionantă de fani pe TikTok și Instagram, unde împărtășea rețete, momente din viața personală și pasiunea pentru gastronomie.

După anunțul morții sale, ultima postare de pe Instagram — o fotografie din 2023, în care apare lângă o cabină telefonică roșie din Londra — s-a transformat într-un loc virtual de reculegere, unde fanii își exprimă durerea și omagiul.

„Îmi pare rău că nu te-am cunoscut. Plecarea ta e prea devreme. Condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor. Odihnește-te în pace,” a scris un urmăritor. Altul a adăugat: „Yanin, ne vei lipsi. Continuă să strălucești acolo unde ești.”

Pe TikTok, unde avea aproape 100.000 de urmăritori, vestea a fost primită cu șoc și tristețe de o comunitate care o aprecia nu doar pentru talentul culinar, ci și pentru autenticitate și bunătate.