Resursele subterane de la Rovina, de la noi din țară, sunt estimate la peste 10 miliarde de dolari, conform forajelor realizate în 2012.

Mina Rovina, aflată în paragină din anii 2000, a fost inclusă de Comisia Europeană pe lista proiectelor strategice de exploatare.

Decizia urmărește reducerea birocrației și facilitarea trecerii de la faza de proiect a minei din Hunedoara la exploatarea propriu-zisă.

„Este o țară bogată, dar am ajuns o țară săracă”, spune o localnică din Rovina, reflectând asupra situației economice.

Din 2018, licența de exploatare a minei este deținută de o companie canadiană printr-o subsidiară românească.

În iunie 2025, canadienii au anunțat o investiție de 200 de milioane de dolari pentru relansarea acestui proiect minier. Mina Rovina ar putea deveni cel mai important proiect minier al României din ultimii 40 de ani.

„Erau mineri la Gura Barza, erau Atelierele Centrale. Deci, Atelierele Centrale de la Gura Barza aveau ramură și la Brad. Aveam mijloc de transport, aveam autobuz. Acum e autobuzul copiilor. Când vor, ne duc. Când nu, nu”, adaugă femeia, rememorând vremurile de odinioară.

Localnicii speră ca resursele să fie exploatate în beneficiul României. „Ar avea nevoie România, dacă ar fi pentru noi. Nu să le vindem (zăcămintele – n.r.)”, concluzionează femeia.

