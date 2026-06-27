Zăcământ uriaș de litiu, descoperit într-un sit minier de granit

Zăcământul de litiu a fost identificat într-un sit minier aflat lângă Abuja, unde compania Steron exploata inițial granit. Potrivit datelor prezentate de companie, explorările și forajele au indicat resurse minerale totale de aproximativ 94,8 milioane de tone.

Din această cantitate, aproximativ 3,3 milioane de tone metrice ar reprezenta rezerve de litiu, iar aproximativ 91,4 milioane de tone sunt roci granitice. Compania a mai transmis că în zonă au fost identificate și apariții de tantalit, un alt mineral folosit în industrii tehnologice, mai ales în componente electronice.

La prețurile actuale ale litiului, valoarea ar trece de 170 de miliarde de dolari, dar încă nu a fost făcută o evaluare oficială a zăcământului, însă suma nu include costurile de extracție, concentrația reală a minereului, pierderile tehnologice, taxele, infrastructura, investițiile necesare, timpul de dezvoltare a proiectului și variațiile mari ale prețului litiului pe piața internațională.

Nigeria a anunțat și o provincie minerală cu aur, nichel și pământuri rare

Descoperirea de litiu de lângă Abuja a fost anunțată în același timp cu o altă descoperire importantă: o provincie minerală polimetalică în statul Kaduna. Ministrul nigerian pentru dezvoltarea mineralelor solide, Dele Alake, a spus că zona din Kaduna conține zăcăminte importante de aur, nichel, cupru, litiu, metale din grupa platinei și elemente de pământuri rare. Descoperirea a fost verificată de Agenția Nigeriană de Studii Geologice, scrie Premium Times.

BREAKING: The Federal Government has discovered platinum group metals, gold, nickel, copper, lithium and rare earth elements in Kaduna state pic.twitter.com/c5yu17RsOE — Nigeria Stories (@NigeriaStories) June 24, 2026

Oficialul a prezentat descoperirea drept un moment major pentru sectorul minier al Nigeriei și a spus că țara ar putea deveni un centru emergent pentru minerale strategice, iar Nigeria intră în cursa globală pentru resursele care alimentează tranziția energetică.

Litiul, mineralul-cheie pentru baterii și mașini electrice

Litiul este unul dintre cele mai valoroase minerale critice ale momentului. Este folosit în bateriile pentru mașini electrice, telefoane, laptopuri, sisteme de stocare a energiei și tehnologii legate de energia verde.

Un zăcământ uriaș de litiu, de 3,3 milioane de tone, în valoare de peste 170.000.000.000 de dolari, a fost găsit „ascuns” într-o mină de granit din Nigeria. Foto: Imagine generată cu AI

Cererea pentru litiu a crescut puternic în ultimii ani, pe măsură ce guvernele și companiile au accelerat trecerea la vehicule electrice și la surse de energie regenerabilă. Bateriile au devenit una dintre industriile-cheie ale secolului, iar statele care controlează resursele necesare pentru producerea lor pot avea un avantaj economic major. În această cursă, Nigeria încearcă să intre cu propriile resurse. Țara este cunoscută mai ales pentru petrol, dar are și un potențial minier important, insuficient exploatat până acum.

Țara petrolului vrea să intre în cursa mineralelor critice

Nigeria este cel mai mare producător de petrol din Africa, însă sectorul petrolier a făcut economia vulnerabilă la fluctuațiile prețurilor internaționale. De aceea, autoritățile încearcă de mai mulți ani să dezvolte mineritul și să atragă investiții în prelucrarea locală a resurselor.

Guvernul de la Abuja vrea ca țara să nu mai exporte doar materii prime brute, ci să păstreze și mai multă valoare în economie prin procesare internă. Asta ar putea însemna rafinare, separare, prelucrare și, pe termen lung, investiții în lanțuri industriale legate de baterii și energie verde.

Dacă zăcământul de litiu de lângă Abuja va fi confirmat și dezvoltat la scară industrială, Nigeria ar putea deveni un furnizor important de minerale critice într-o perioadă în care marile economii caută surse noi, în afara lanțurilor tradiționale de aprovizionare.

Pentru Nigeria, noul zăcământ de litiu vine într-un moment important. Țara încearcă să își diversifice economia, să reducă dependența de petrol și să atragă investiții în minerale folosite de industriile viitorului.

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