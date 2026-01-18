❄️ It looks like all of Russias snow fell on Kamchatka



Zăpada imensă a paralizat Kamceatka

În mai multe localități din Kamceatka drumurile au fost blocate, transportul public suspendat, iar școlile din capitala regională, Petropavlovsk-Kamceatski, au fost închise.

Din cauza condițiilor meteorologice severe, autoritățile au emis apeluri către populație pentru a evita ieșirile în aer liber, dacă nu sunt absolut necesare. Echipele de urgență au fost mobilizate pentru a ajuta locuitorii izolați.

Ministrul situațiilor de urgență din Kamceatka, Serghei Lebedev, a avertizat cetățenii să fie prudenți. «Fac din nou apel la atenție cu privire la masele mari de zăpadă care s-au acumulat pe acoperișuri în timpul furtunii. Temperaturile au crescut, iar zăpada a început să cadă de pe acoperișuri», a declarat acesta.

Doi oameni, striviți de zăpada căzută de pe acoperișuri

Doi oameni și-au pierdut viața în urma prăbușirii zăpezii de pe acoperișuri. Primul incident a avut loc la un imobil cu două etaje, unde un bărbat de 60 de ani a fost ucis de o masă de zăpadă căzută.

Al doilea caz a implicat un bărbat de 63 de ani, prins sub o masă de zăpadă desprinsă de pe un alt acoperiș.

Echipele de salvare au fost surprinse într-un efort neobișnuit, săpând tuneluri prin zăpadă pentru a ajunge la persoanele în vârstă blocate în propriile locuințe. Imaginile publicate de Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia arată dimensiunea provocării cu care se confruntă salvatorii.

