Nicușor Dan a fost întâmpinat la Palatul Elysee de omologul francez Emmanuel Macron și urmează să discute și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski despre eforturile Ucrainei de a se apăra în fața Rusiei.

„Coaliția de voință” este formată din peste 30 de țări, în majoritate europene și aliate ale țării conduse de Volodimir Zelenski, și are ca obiectiv principal oferirea de garanții de securitate Ucrainei, dacă se va ajunge la un armistițiu cu Rusia.

Amintim că, toamna trecută, Nicuşor Dan spunea după reuniunea de atunci a Coaliţiei de Voinţă că statele europene trebuie să mențină presiunea împotriva Rusiei, iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare.

Mai amintim că negocieri de pace mai serioase au început vara trecută. În august 2025, Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore în Alaska, fără ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să fie chemat. Aceea a fost prima întâlnire Trump-Putin după 6 ani, dar nu s-a încheiat cu niciun rezultat favorabil păcii. Trump a spus atunci că totul depinde de Zelenski, fără să explice concret ce înseamnă asta. În final, din informațiile apărute, s-a discutat un plan de pace care presupunea însă ca Ucraina să cedeze teritorii ocupate de Rusia, în schimbul unui armistițiu, lucru cu care Zelenski nu a fost de acord.

