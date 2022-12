Zeci de muncitori români protestează în Croația. Ce a transmis, prin intermediul Libertatea, compania austriacă care a întârziat plățile

Compania de petrol și gaze INA, din Croația, a demarat o amplă operațiune de retehnologizare a rafinăriei din Rijeka, care ar urma să devină una dintre cele mai moderne din Europa. La „Rijeka Refinery Upgrade Project” lucrează și 50 de români, care se ocupă de partea de inginerie și construcții în șantierul în care se vor investi peste 525 milioane de euro.

Proiectul de renovare a fost câștigat de compania Kinetics Technology, din Italia, care a subcontractat o parte din lucrările de inginerie către filiala din Austria a Christof Industries.

Muncitorii români au ajuns în Croația prin IGW Proiecte International, o agenție de muncă temporară din România, specializată în recrutări în domeniu, care a fost contractată de către sucursala locală a Christof Industries.

Salarii neplătite

Patronul și administratorul IGW Proiecte Internațional SRL, Giuseppe Basile, avertizează că cei 50 de muncitori români riscă să-și petreacă Crăciunul protestând pe străzile din Rijeka și Zagreb.

„Christof Austria a intrat în insolvență, iar proiectul pare deja compromis de câteva luni, au fost întârzieri ale plăților către furnizori, precum firma mea, și s-a ajuns până pe 24 noiembrie, când le-am dat un deadline pentru a face plățile pentru salariile oamenilor. Nu a fost respectat și am intrat cu toți băieții în grevă. Am protestat în fața rafinăriei, am fost la Zagreb și în fața sediului consulatului român”, a declarat Giuseppe Basile pentru Libertatea.

Recomandări DESCOPERIRE EPOCALĂ. Un fizician român explică modul în care o invenție a cercetătorilor americani în fuziune nucleară ar putea aduce „energie aproape fără limite”

Acesta spune că sunt datorați banii pe ultimele două luni pentru muncitorii români. Giuseppe Basile a încercat să vorbească atât cu reprezentanții Christof Austria, cât și cei de la Kinetics Technology, dar nu a primit un răspuns oficial.

Muncitor român: „Nu vreau să fim aici de Sărbători, dar dacă este nevoie, rămân”

Unul dintre cei 50 de angajați neplătiți este Sorin Bușu, care lucrează pentru compania lui Giuseppe Basile din 2016, iar în această perioadă a fost angajat pe diferite proiecte în mai multe regiuni din Franța, Italia, Germania și Armenia. Acesta a explicat că ultimul salariu primit, și acela cu întârziere, a fost pe data de 31 octombrie, pentru munca prestată în septembrie. Iar pe acest proiect lucrează din ianuarie 2022 și nu s-a întâmplat niciodată să nu fie plătiți, deși întârzieri de 1-2 săptămâni au mai fost.

„Protestăm cu toții, încercăm să convingem lumea că noi doar ne-am făcut treaba și vrem să fim plătiți, să ne luăm salariile. Sper să nu fiu aici de Crăciun, de Sărbători, chiar îmi doresc să nu se întâmple acest lucru, să se rezolve măcar parțial. Sper ca Basile să reușească să ne mai plătească, că până acum banii au venit de la el, stresul este pe el. Dar dacă este nevoie, eu personal rămân cu el, chiar dacă o să mai fim doar noi doi sau trei-patru oameni. Vom rămâne cât e nevoie, dar sper să fim acasă de sărbători”, a declarat Sorin Bușu pentru Libertatea.

Recomandări Acuzată de Daniel Morar că „a implicat serviciile secrete în activitatea judiciară”, Laura Codruța Kovesi, însoțită de Parchetul European, spune: „Nu comentăm”

Datorii de peste 700 de mii de euro către firma de recrutare

Reprezentanții muncitorilor români s-au întâlnit săptămâna trecută cu cei de la INA, compania de petrol și gaze deținută în procent de 45% de statul croat și 49% de grupul MOL, din Ungaria.

Giuseppe Basile spune că a găsit înțelegere la aceștia, din punctul lor de vedere au fost făcute toate plățile către Kinetics Technology, iar blocajul este în relația dintre compania din Italia și cea din Austria.

„Christof Austria a abandonat proiectul, nu a plătit furnizori, salariile oamenilor, proiectul este oprit și nimeni nu lucrează. Noi am primit până acum sprijinul și suportul din partea INA, am fost la sediul lor, ne-au primit, am stat de vorbă și ne-au promis că problema asta va fi rezolvată cât de repede. Dar din punctul nostru de vedere și al avocaților noștri, cât și a INA, mingea este la Kinetics Technology: ei au responsabilități directe către orice furnizor din proiect, fiindcă ei au făcut subcontractarea. Au responsabilitate directă asupra plăților: ne pot plăti direct, nu doar prin Christof Austria”, a mai explicat Giuseppe Basile.

El a mai spus că au fost demarate deja acțiunile legale față de sucursala din România a Christof Industries, dar că acțiunea nu a fost încă extinsă și asupra Kinetics Technology, în speranța că vor fi reparate lucrurile pe cale amiabilă.

Recomandări Tolo: Lumină de la girofar. Incompetența brigăzii Iohannis, Ciucă, Aurescu și Bode a ajuns la nivel de sfidare

La începutul lunii decembrie, Christof Industries a reziliat contractul cu IGW Proiecte Internațional SRL, dând vina pe proteste.

Firma de recrutare din România revendică peste 700 de mii de euro din partea companiei austriece.

Protestele continuă: „Nu suntem banca voastră”

În același timp, protestele muncitorilor români continuă zilnic: la porțile de intrare în rafinăria din Rijeka, dar și în Zagreb. Muncitorii români vin îmbrăcați în echipamentul de muncă și poartă cearșafuri pe care au pictat slogane precum: „Am terminat munca. Cine ne plătește acum?”, „Nu suntem banca voastră”.

„Prin fonduri proprii, noi, ca firmă, am mai susținut angajații, dar nu am primit bani din iulie. Am mai achitat salarii pentru alte luni, inclusiv septembrie și parțial octombrie, dar nu mai putem să facem față la costuri. Singurii care pot să rezolve repede situația sunt cei de la Kinetics Technology, care au obligația legală de a rezolva problema. E vorba de salariile oamenilor, ale angajaților, nu de servicii prestate de o firmă, suntem o agenție de muncă temporară și obiectul activității noastre îl reprezintă plata salariilor și a taxelor pe acești bani, asta scrie în facturile noastre”, a mai explicat Giuseppe Basile.

Compania austriacă: „Lucrăm intensiv pentru a ne asigura că toate salariile sunt plătite”

Într-un răspuns pentru Libertatea, Christof International au precizat că țin legătura cu reprezentanții angajaților pentru a găsi soluții de a plăti salariile.

„Cunoaștem foarte bine problemele cu privire la proiectul de la Rijeka, unde compania noastră lucrează cu mai mulți subcontractori care sunt afectați de întârzierea plăților. Este un proiect foarte complex cu mai multe părți și actori implicați. Relațiile oneste și sustenabilitatea socială sunt esențiale pentru compania noastră”, au transmis reprezentanții Christof International.

Nu este acceptabil ca angajații, chiar dacă sunt ai subcontractorilor noștri, să trebuiască să aștepte pentru salariile lunare. Lucrăm intensiv pentru a găsi o soluție cu partenerii noștri, pentru a ne asigura că toate salariile sunt plătite. Răspunsul Christof International pentru Libertatea:

Libertatea a cerut un punct de vedere și din partea Kinetics Technology, însă până la momentul publicării articolului nu am primit niciun răspuns.

Potrivit financialintelligence.ro compania Christof Industries, specializată în construcții de instalații, servicii industriale și tehnologii de mediu, a depus la finalul lunii septembrie o procedură de reorganiazre pentru filiala din Austria. Intrarea în insolvență afectează 350 de angajați și aproape 700 de creditori.

Nici compania INA nu este scutită de probleme. Conform Reuters, procurorii anticorupție anchetează o rețea de crimă organizată care a devalizat firma de aproape 133 de milioane de euro, prin diferite contracte.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro BREAKING: Ucraina a atacat Rusia! Informații de ultimă oră

Viva.ro S-a aflat! Ce pensie are Miron Cozma. Pensionarii din România nu îndrăznesc să viseze la această sumă

Observatornews.ro "Nu coborâți dacă vreți să trăiți!" Filmul jafului din Crevedia, cu proprietarii și doi copii mici în casă

Știrileprotv.ro Un bărbat din Bistrița Năsăud și-a violat soția cu care este în proces de divorț. Chinurile prin care a trecut femeia

FANATIK.RO Un cunoscut cântăreț de muzică populară s-a călugărit, la doar 25 de ani: “Acolo simte că e acasă”

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2022. Vărsătorii au acumulat destule griji legate de starea lor de sănătate, în special cele asociate cu munca

PUBLICITATE Sesiune LIVE de cumpărături cu AVON! Înscrie-te ca să profiți de reduceri