UPDATE ora 11.00. În Vladivostok, Poliția a dispersat mulțimea și cel puțin o persoană din cele arestate a fost băgată în stare de inconștiență în dubă, notează presa rusă.

Cel mai amplu protest e așteptat la Moscova, în Piața Pușkin, unde efective impresionante de olițiști au fost deja desfășurate.

Primii au ieșit în stradă locuitorii din Vladivostok, în jur de 2.000, puțin după 8 dimineața ora României. Poliția a făcut uz de forță pentru a-i dispersa.

A urmat Khabarovsk, din estul extrem al Rusiei. Manifestația a pornit pașnic, dar polițiștii detașați în număr mare în locul anunțat pentru protest au făcut deja zeci de arestări. Persoanele luate în custodie au fost aliniate la perete și bătute, scrie The Moscow Times.

Protests are taking place across Russia today, calling for Navalnys release.



This is Vladivostok, in the countrys Far East pic.twitter.com/luO4oudeH9