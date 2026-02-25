Ploile torențiale, care au început luni, 23 februarie 2026, au provocat distrugeri masive în regiune. Casele au fost grav afectate, iar autoritățile locale au declarat stare de urgență, relatează The Sun.

Înregistrările video arată cum sicriele, purtate de șuvoaiele de apă evită la limită stâlpii și semafoarele, în timp ce ploile torențiale continuă să lovească zona.

Un purtător de cuvânt al Primăriei Ubá a împărtășit durerea resimțită de comunitate.

„Familiile au pierdut totul. Case, povești, amintiri: viețile au fost zguduite în doar câteva ore”.

„Acum, mai mult ca niciodată, orașul nostru are nevoie de puterea locuitorilor săi”.

În plus, a subliniat faptul că „echipele de la Departamentul de Pompieri, Garda Municipală și Coordonarea Municipală pentru Apărare Civilă lucrează din zor pentru a evalua zonele afectate, a găsi soluții de urgență și a monitoriza situația”.

Orașul Juiz de Fora, tot în Minas Gerais, este cel mai grav afectat, cu un bilanț de 30 de morți raportat până în prezent.

Printre cei afectați, Josiane Aparecida, o bucătăreasă în vârstă de 43 de ani, a povestit despre pierderile devastatoare suferite de familia sa.

„Mătușa mea a murit într-o alunecare de teren, iar verișoara mea a fost găsită în viață, dar a decedat mai târziu la spital”, a declarat aceasta.