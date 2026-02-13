Oscilant în declarații, liderul republican de la Casa Albă a susținut de această dată că Rusia vrea să încheie un acord de pace cu Ucraina, deși acțiunile Kremlinului arată contrariul.

„Zelenski va trebui să se mişte. Rusia vrea să încheie un acord, iar Zelenski va trebui să acţioneze”, a declarat preşedintele american.

„Altfel, el (Zelenski – n.r.) va rata o ocazie foarte bună”, a adăugat Trump.

Următoarea rundă de negocieri între Rusia, Ucraina şi Statele Unite este programată pentru marţi şi miercuri, la Geneva.

Donald Trump reia presiunile asupra lui Volodimir Zelenski în contextul în care armata ucraineană a reușit să înainteze în regiunea Zaporojie (sud) după ce invadatorii ruși au rămas fără acces la terminalele de internet Starlink.

„Eliminarea acestei legături i-a pus pe ruși într-o situație dificilă în ceea ce privește comanda și controlul”, a declarat un oficial din NATO înainte de reuniunea de joi a miniștrilor apărării din țările membre ale alianței occidentale de apărare.

„Orice alternativă va găsi Rusia probabil că nu va fi la fel de eficientă”, a adăugat oficialul respectiv.

