„O întâlnire cu Putin este necesară. Am susţinut propunerile în toate sensurile. Dar consider că, dacă se doreşte eşuarea unei întâlniri, mi s-ar propune să merg la Moscova”, a spus Volodimir Zelenski într-o conferinţă de presă.

„Dar, dacă Rusia vorbeşte despre o întâlnire, acesta este un prim pas”, a adăugat șeful statului ucrainean.

„Întâlnirile dintre liderii maturi trebuie să aibă deja în vedere rezultatele, iar acesta este sfârşitul războiului”, a subliniat Zelenski, sugerând că nu are încredere în Putin.

„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, a declarat Vladimir Putin, într-o conferință de presă susținută miercuri, la Beijing, după ce anterior făcuse propagandă că Zelenski nu este un președinte legitim și nu îl consideră un partener de dialog.

Putin a amenințat totodată că regimul său îşi va atinge obiectivele pe cale militară, dacă Ucraina nu va accepta condițiile sale pentru înghețarea războiului.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a primit miercuri seara, la Palatul Elysee, pe Volodimir Zelenski și a dat asigurări că europenii sunt „gata să ofere garanții de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”. Ulterior, după summit, liderul de la Elysee a anunțat că partenerii din „Coaliția Voluntarilor” au finalizat documentul legat de garanțiile de securitate, iar acum așteaptă aprobarea politică.