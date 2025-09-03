Putin, gata de întâlnire, dar doar la Moscova

În cadrul unei conferințe de presă după vizita sa în China, Vladimir Putin a răspuns unei întrebări adresate de un jurnalist de la publicația rusă Kommersant. El a spus: „Dacă Zelenski este pregătit, atunci să vină la Moscova. Această întâlnire va avea loc.” El l-a numit pe Zelenski „actualul șef al administrației” Ucrainei.

„Donald (n.r.: Trump) mi-a cerut, dacă este posibil, să organizez o astfel de întâlnire. Am spus: da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova, o astfel de întâlnire va avea loc”, a spus Putin.

Putin nu a ezitat însă să pună sub semnul întrebării utilitatea unei astfel de întâlniri, menționând că, potrivit constituției ucrainene, nu există modalități de prelungire a mandatului lui Zelenski.

Președintele rus a repetat unul dintre mesajele sale preferate, anume că legea marțială în vigoare în Ucraina nu înseamnă o prelungire automată a mandatului prezidențial. „A fost ales pentru cinci ani. Cinci ani au trecut. Asta e. Mandatul său s-a încheiat,” a declarat Putin.

Evenimentele din China l-au mâniat pe Trump

Declarațiile lui Vladimir Putin au fost făcute după vizita sa în China, unde a participat la cea mai mare paradă militară din istoria țării. Evenimentul a fost însă mai mult decât un spectacol militar, arătând lumii întregi cum se conturează o nouă alianță între Beijing, Moscova și Phenian.

Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Prezența lui Putin în China l-a nemulțumit însă destul de tare pe Donald Trump, care l-a acuzat că „lucrează mână în mână” cu Xi Jinping și Kim Jong-un împotriva Americii. Mesajul a fost transmis marți pe platforma sa, Truth Social, chiar în ziua în care cei trei lideri s-au afișat împreună la Beijing.

Cu toate astea, președintele american a ținut să sublinieze că nu este „deloc îngrijorat” de formarea unei alianţe ruso-chineze împotriva Statelor Unite. Donald Trump l-a primit în urmă cu câteva săptămâni pe Vladimir Putin în Alaska într-o tentativă de a favoriza un acord de pace în Ucaina. Ulterior, președintele american s-a întâlnit la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zekenski.

