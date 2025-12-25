„«Fie ca el să piară», s-ar putea gândi fiecare dintre noi“, a declarat președintele, referindu-se la liderul rus Vladimir Putin. „Dar când ne întoarcem către Dumnezeu, desigur, cerem ceva mai măreț”. Zelenski a continuat, afirmând: „Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea. Și ne rugăm pentru ea. Și o merităm”. Acesta a exprimat dorința ca fiecare familie din Ucraina să trăiască în armonie, iar copiii să se bucure de sărbători cu daruri, zâmbete și credință în miracole.

În aceeași perioadă, Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Pe 23 decembrie, un atac masiv a provocat moartea a cel puțin trei persoane și rănirea altor 12. Ministerul Energiei a raportat că 635 de drone rusești și 38 de rachete au fost folosite pentru a lovi infrastructura energetică, lăsând regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnițki aproape complet fără electricitate.

„În ajunul Crăciunului, rușii au arătat încă o dată cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de «șahede», rachete balistice, atacuri Kinjal – totul a fost folosit”, a spus Zelenski. „Așa atacă cei fără de Dumnezeu. Așa acționează cei care nu au absolut nimic în comun cu creștinismul sau cu nimic uman”.

În ciuda tragediei, Zelenski a subliniat reziliența poporului ucrainean: „Dar rezistăm. Ne susținem unii pe alții. Și astăzi ne rugăm pentru toți cei de pe prima linie – să se întoarcă vii. Pentru toți cei aflați în captivitate – să se întoarcă acasă. Pentru toți eroii noștri căzuți care au apărat Ucraina cu prețul vieții lor”.

Președintele și-a încheiat discursul cu un apel la solidaritate și credință, reiterând speranța că binele și adevărul vor triumfa, și că Ucraina va cunoaște în cele din urmă pacea: „Să existe o victorie a păcii. Să existe noi. Și să existe Ucraina”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE