Volodimir Zelenski a precizat într-un mesaj publicat pe contul său de X că Rusia nu a adresat Ucrainei „nicio solicitare oficială (…) cu privire la termenii unei încetări a ostilităților”. „Prin urmare, anunțăm un regim de armistițiu care va începe de la miezul nopții de 5 spre 6 mai”, a afirmat președintele ucrainean.

„Este timpul ca liderii ruși să facă pași reali pentru a pune capăt războiului lor, mai ales că Ministerul rus al Apărării consideră că nu poate organiza o paradă la Moscova fără bunăvoința Ucrainei”, a îndemnat Zelenski.

Mai devreme, Ministerul rus al Apărării a anunțat că Vladimir Putin a dat ordin pentru un armistițiu unilateral în zilele de 8 și 9 mai. Rusia a cerut Ucrainei să-i urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților pentru vineri și sâmbătă, în caz contrar urmând „un atac masiv cu rachete” asupra Kievului.

Capitala Rusiei este sub cod roșu de securitate cu câteva zile înainte de paradă. Autoritățile aduc sisteme de apărare aeriană „Buk” și S-400 „Triumf” tocmai din Kazan și Groznîi, suplimentează posturile de lunetiști, instalează baraje rutiere și urmează să întrerupă conexiunile mobile – apelurile și internetul – la Moscova începând de marți și până la sfârșitul zilei de 9 mai.

Kremlinul va organiza parada militară în „format redus”, fără echipamente militare și cu o durată de numai 40 de minute. Volodimir Zelenski a ironizat frica arătată de Kremlin.

În opinia lui Zelenski, Putin nu își mai permite să își expună echipamentele militare, deoarece se teme „de dronele care ar putea zumzăi deasupra Pieței Roșii”. „Acest lucru spune multe. Arată că rușii nu mai sunt puternici”, a subliniat președintele ucrainean.

Vladimir Putin l-a sunat săptămâna trecută pe Donald Trump și l-a rugat să favorizeze un armistițiu pentru 9 mai. La rândul ei, Ucraina i-a cerut liderului rus un armistițiu de durată, nu unul doar pentru a-și organiza parada.

Volodimir Zelenski a declarat luni că este „nedrept” din partea Rusiei să ucidă ucraineni și apoi să ceară un armistițiu de o zi pentru a sărbători în scopuri propagandistice.