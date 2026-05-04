„În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forțelor armate ale Federației Ruse, Vladimir Putin, a fost declarat un armistițiu în perioada 8-9 mai 2026”, a anunțat Ministerul rus al Apărării într-un mesaj publicat pe MAX, aplicația de mesagerie a statului rus.

Ministerul Apărării de la Moscova cere Ucrainei să-i urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților pentru vineri și sâmbătă. În caz contrar, regimul de la Moscova amenință că va lansa „un atac masiv cu rachete” asupra Kievului, transmite AFP.

Capitala Rusiei este sub cod roșu de securitate cu câteva zile înainte de paradă. Autoritățile aduc sisteme de apărare aeriană „Buk” și S-400 „Triumf” tocmai din Kazan și Groznîi, suplimentează posturile de lunetiști, instalează baraje rutiere și urmează să întrerupă conexiunile mobile – apelurile și internetul – la Moscova începând de marți și până la sfârșitul zilei de 9 mai.

Kremlinul va organiza parada militară în „format redus”, fără echipamente militare și cu o durată de numai 40 de minute. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ironizat frica arătată de Kremlin.

În opinia lui Zelenski, Putin nu își mai permite să își expună echipamentele militare, deoarece se teme „de dronele care ar putea zumzăi deasupra Pieței Roșii”. „Acest lucru spune multe. Arată că rușii nu mai sunt puternici”, a subliniat președintele ucrainean.

Vladimir Putin l-a sunat săptămâna trecută pe Donald Trump și l-a rugat să favorizeze un armistițiu pentru 9 mai. La rândul ei, Ucraina i-a cerut liderului rus un armistițiu de durată, nu unul doar pentru a-și organiza parada.

Volodimir Zelenski a declarat luni că este „nedrept” din partea Rusiei să ucidă ucraineni și apoi să ceară un armistițiu de o zi pentru a sărbători în scopuri propagandistice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CTP vorbește despre o lovitură de stat și explică de ce moțiunea de cenzură PSD-AUR nu trebuie să treacă: „Băncile, domnilor… Oamenii se vor năpusti să-și retragă banii”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican a trecut prin mari transformări fizice în ultimii ani și acum face furori pe plajele din America!
Viva.ro
Cum arată fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican a trecut prin mari transformări fizice în ultimii ani și acum face furori pe plajele din America!
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Unica.ro
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
GSP.RO
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra
Tvmania.ro
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra

Alte știri

România TV și mai mulți ziariști, obligați să plătească daune de 3,1 milioane de lei Asociației Dăruiește Viață și cofondatoarelor Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Decizia instanței nu este definitivă
Știri România 15:43
România TV și mai mulți ziariști, obligați să plătească daune de 3,1 milioane de lei Asociației Dăruiește Viață și cofondatoarelor Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Decizia instanței nu este definitivă
A ridicat un gard pe sute de metri și a blocat accesul pe o plajă de la Gura Portiței. Ministra mediului spune că este șocată: „Ziua și situațiile halucinante”
Știri România 14:13
A ridicat un gard pe sute de metri și a blocat accesul pe o plajă de la Gura Portiței. Ministra mediului spune că este șocată: „Ziua și situațiile halucinante”
Parteneri
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul.ro
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
O tenismenă l-a scos din minți pe Alexandru Țiriac când a vorbit despre politică: ”Ce declarație idioată”
Fanatik.ro
O tenismenă l-a scos din minți pe Alexandru Țiriac când a vorbit despre politică: ”Ce declarație idioată”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Cameron Diaz a devenit mamă pentru a treia oară la 53 de ani: „Suntem fericiți, încântați și ne simțim extrem de norocoși”
Stiri Mondene 20:51
Cameron Diaz a devenit mamă pentru a treia oară la 53 de ani: „Suntem fericiți, încântați și ne simțim extrem de norocoși”
Ce face Maia Mălăncuș la nouă ani după ce a câștigat „Vocea României Junior”: „Calea mea s-a conturat mult mai clar”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:45
Ce face Maia Mălăncuș la nouă ani după ce a câștigat „Vocea României Junior”: „Calea mea s-a conturat mult mai clar”
Parteneri
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
TVMania.ro
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
Minoră spulberată pe trecere, în Timiş. Gest şocant al şoferiţei: smuceşte victima şi o dă cu capul de asfalt
ObservatorNews.ro
Minoră spulberată pe trecere, în Timiş. Gest şocant al şoferiţei: smuceşte victima şi o dă cu capul de asfalt
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Libertateapentrufemei.ro
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR
Mediafax.ro
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mediafax.ro
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Oana Gheorghiu a enumerat cele șapte motive pentru care șeful ADR, Dragoș Cristian Vlad, a fost dat afară / Reacția lui Vlad: „Ipocrizie la puterea a doua”
Politică 21:05
Oana Gheorghiu a enumerat cele șapte motive pentru care șeful ADR, Dragoș Cristian Vlad, a fost dat afară / Reacția lui Vlad: „Ipocrizie la puterea a doua”
Nicușor Dan i-a decorat pe steliștii care au câștigat Cupa Campionilor Europeni acum 40 de ani
Politică 18:25
Nicușor Dan i-a decorat pe steliștii care au câștigat Cupa Campionilor Europeni acum 40 de ani
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Cine este bărbatul care și-a pus capăt zilelor într-o închisoare din Botoșani. Cum l-au găsit colegii de cameră pe deținutul acuzat de o faptă deosebit de gravă
Fanatik.ro
Cine este bărbatul care și-a pus capăt zilelor într-o închisoare din Botoșani. Cum l-au găsit colegii de cameră pe deținutul acuzat de o faptă deosebit de gravă
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea