„În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forțelor armate ale Federației Ruse, Vladimir Putin, a fost declarat un armistițiu în perioada 8-9 mai 2026”, a anunțat Ministerul rus al Apărării într-un mesaj publicat pe MAX, aplicația de mesagerie a statului rus.

Ministerul Apărării de la Moscova cere Ucrainei să-i urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților pentru vineri și sâmbătă. În caz contrar, regimul de la Moscova amenință că va lansa „un atac masiv cu rachete” asupra Kievului, transmite AFP.

Capitala Rusiei este sub cod roșu de securitate cu câteva zile înainte de paradă. Autoritățile aduc sisteme de apărare aeriană „Buk” și S-400 „Triumf” tocmai din Kazan și Groznîi, suplimentează posturile de lunetiști, instalează baraje rutiere și urmează să întrerupă conexiunile mobile – apelurile și internetul – la Moscova începând de marți și până la sfârșitul zilei de 9 mai.

Kremlinul va organiza parada militară în „format redus”, fără echipamente militare și cu o durată de numai 40 de minute. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ironizat frica arătată de Kremlin.

În opinia lui Zelenski, Putin nu își mai permite să își expună echipamentele militare, deoarece se teme „de dronele care ar putea zumzăi deasupra Pieței Roșii”. „Acest lucru spune multe. Arată că rușii nu mai sunt puternici”, a subliniat președintele ucrainean.

Vladimir Putin l-a sunat săptămâna trecută pe Donald Trump și l-a rugat să favorizeze un armistițiu pentru 9 mai. La rândul ei, Ucraina i-a cerut liderului rus un armistițiu de durată, nu unul doar pentru a-și organiza parada.

Volodimir Zelenski a declarat luni că este „nedrept” din partea Rusiei să ucidă ucraineni și apoi să ceară un armistițiu de o zi pentru a sărbători în scopuri propagandistice.