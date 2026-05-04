Prezent la summitul Comunității Politice Europene, desfășurat luni la Erevan, capitala Armeniei, șeful statului ucrainean a remarcat faptul că Rusia va organiza parada de tradițională de 9 mai fără echipamente militare. „Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi pentru prima dată după mulți, mulți ani”, a spus el.

În opinia lui Zelenski, Putin nu își mai permite să își expună echipamentele militare deoarece se teme „de dronele care ar putea zumzăi deasupra Pieței Roșii”.

„Acest lucru spune multe. Arată că rușii nu mai sunt puternici”, a subliniat președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a făcut apel la creșterea presiunilor asupra Rusiei, prin sancțiuni și sprijin pentru Ucraina.

În cele din urmă, președintele ucrainean a estimat că vara acestui an va fi un moment decisiv pentru liderul de la Kremlin, care va fi nevoit să aleagă între „extinderea războiului sau mijloace diplomatice”.

Capitala Rusiei este sub cod roșu de securitate cu câteva zile înainte de paradă. Autoritățile aduc sisteme de apărare aeriană „Buk” și S-400 „Triumf” tocmai din Kazan și Groznîi, suplimentează posturile de lunetiști, instalează baraje rutiere și urmează să întrerupă conexiunile mobile – apelurile și internetul – la Moscova începând de marți până la sfârșitul zilei de 9 mai.

Vladimir Putin l-a sunat săptămâna trecută pe Donald Trump și l-a rugat să favorizeze un armistițiu pentru 9 mai. La rândul ei, Ucraina i-a cerut liderului rus un armistițiu de durată, nu unul doar pentru a-și organiza parada în scopuri propagandistice.