În primele zile de război, liderul de la Kiev avut mereu ochii în lacrimi: „E insuportabil să vezi copii morți”.

Înrebat despre masacrul de la Bucha și atacul cu rachete de la Kramators, Zelenski a fost sincer: „Nu mai am lacrimi, nici măcar nu mai pot să plâng”.

Zelenski vorbește de crime de război și în alte orașe și sate din țară: „Ce se întâmplă în sud, lângă Herson, la Zaporojie sau în est, nu știm încă. Ceea ce vedem sunt orașe complet distruse. Fără case, fără oameni. Nu știu ce vom găsi acolo”.

Ca tată, el se gândește la propriii copii și la „părinții copiilor morți, care nu-i mai pot vedea absolvind un liceu sau o facultate, căsătorindu-se și stabilindu-se la casa lor”, a adăugat Zelenski, în interviul realizat într-o locație nedezvăluită.

Cel mai rău lucru care i s-a întâmplat în ultimele zile, spune Zelenski, a fost dialogul cu „un important politician UE, care a vrut să vadă dovezile faptului că masacrul de la Bucha nu a fost cumva pus în scenă – retorica pe care o folosește de obicei Kremlinul”.

Jurnalistul Bild a întrebat dacă acest politician al UE este șef de guvern european. Zelenski a răspuns că da, dar nu a vrut să-i dea numele.

Jurnalista Katia Gorchinskaia a postat pe Twitter două imagini cu Zelenski – dinainte de război și de acum -, puse una lângă alta. Privindu-le, Zelenski recunoaște că războiul l-a îmbătrânit cu 10 ani.

These photos were taken 41 days apart by the presidents photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1