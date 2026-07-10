Potrivit CNET, această inovație este dedicată proprietarilor de câini care își petrec timpul în natură, departe de acoperirea LTE.

Conexiune prin satelit și comutare automată

Zgarda Ultra folosește serviciul T-Satellite, dezvoltat de T-Mobile, care utilizează sateliții Starlink în locul antenelor celulare tradiționale (cele de la care își iau telefoanele semnal). În momentul în care câinele sau proprietarul său revine într-o zonă cu acoperire mobilă, zgarda comută automat la LTE pentru a economisi baterie și date.

De asemenea, device-ul se poate conecta la Wi-Fi sau Bluetooth pentru distanțe scurte. Loren Kirby, directorul tehnologic al Fi, a declarat pentru sursa citată că „am folosit zgarda Fi Ultra în Parcul Național Olympia. Unde nu există deloc acoperire celulară terestră, gadget-ul a trecut imediat pe satelit și a continuat să trimită actualizări de localizare o dată la câteva minute. Când ne-am întors în aria de acoperire, conexiunea s-a schimbat automat la rețeaua mobilă”.

Funcții și autonomie limitată

Zgarda oferă actualizări de localizare în timp real, istoricul mișcărilor și un mod de „apel” prin sunet și vibrații, care ajută câinele să revină la stăpân.

Cu toate acestea, durata de viață a bateriei este de doar două zile, semnificativ mai mică decât a altor modele din seria Fi, care pot funcționa luni întregi fără încărcare. Device-ul se încarcă prin USB-C, iar o baterie externă devine esențială pentru excursii mai lungi.

Preț piperat comparativ cu alte opțiuni

Costurile sunt un alt aspect de luat în considerare. Pentru noii utilizatori Fi, zgarda Ultra are un preț de 199 dolari, la care se adaugă o taxă de activare de 20 dolari și un abonament anual obligatoriu de 189 dolari.

Abonații existenți pot face upgrade pentru 299 dolari, conectând noul dispozitiv la planul lor curent. În comparație, alte opțiuni, precum PetCube, încep de la 40 dolari cu un abonament lunar de 5 dolari pentru GPS.

Potențiale limitări în natură

Deși tehnologia Starlink promite o acoperire extinsă, testele anterioare ale device-urilor portabile Starlink Mini pentru camping au arătat că semnalul poate fi obstrucționat de copaci sau alte obstacole. Această problemă ar putea afecta și zgarda Ultra în zone împădurite.

Rămâne de văzut cum se comportă noul gadget pentru animale în practică, dar pentru iubitorii de natură care doresc să-și monitorizeze prietenii necuvântători în timp real, Fi Ultra reprezintă o soluție tehnologică inovatoare, deși cu un cost semnificativ.

Deși prețul este piperat, tehnologia oferă liniște sufletească, un lux pentru care celebrități precum Paris Hilton, care și-a pierdut faimosul cățel Diamond Baby în urmă cu câțiva ani, ar fi plătit cu siguranță orice sumă pentru a-l localiza instantaneu prin Starlink, oriunde s-ar fi aflat.

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