39.000 de euro pentru 566 de amenzi de parcare, strânse în 5 ani

Un locuitor al orașului La Rochelle din Franța, de profesie zidar, a strâns 566 de procese-verbale pentru parcare neplătită și trebuie să ramburseze aproape 39.000 de euro în amenzi, relatează publicația Sud Ouest.

În ultimii cinci ani, meșterul nu a plătit parcarea în centrul orașului pentru cele trei vehicule pe care le folosea, ceea ce a dus la acumularea unui număr impresionant de sancțiuni și a unei datorii considerabile.

„E de Cartea Recordurilor”

Cazul a fost prezentat în urmă cu o săptămână, în cadrul unei ședințe a consiliului municipal.

Mediatorul orașului, Henri Lambert, a reacționat spunând că situația este „demnă de Cartea Recordurilor”.

Bărbatul nu contestă faptele. Potrivit mediatorului, acesta i-a cerut ajutorul pentru a întocmi un dosar de supraîndatorare care să fie depus la Banca Franței. În prezent, suma este deja recuperată parțial printr-o reținere automată de aproximativ 480 de euro pe lună.

Critici privind lipsa unui sistem de alertă

Mediatorul orașului a criticat însă faptul că, în ciuda instrumentelor informatice existente, astfel de situații nu sunt detectate mai devreme.

Potrivit acestuia, un sistem de alertă ar putea semnala cazurile în care numărul amenzilor crește rapid, pentru a evita acumularea unor datorii atât de mari.

40 de amenzi de parcare pe zi și datorii de 180.000 de euro

Tot în Franța, un pensionar din Franța în vârstă de 75 de ani a ajuns să primească între 25 și 40 de amenzi pe zi, după ce hackerii i-au furat identitatea și au înmatriculat pe numele său aproximativ 3.000 de mașini.

Coșmarul a început în 2019, când bărbatul a devenit victima unui furt de identitate. Hackerii i-au spart contul de e-mail, au obținut copia actului său de identitate și au înființat mai multe firme pe numele său.

În noiembrie 2024, a fost creată o companie denumită CJM Automobile și, la doar câteva zile distanță, aproximativ 3.000 de vehicule au fost înmatriculate pe numele pensionarului. Firma ar fi funcționat ca o societate-fantomă, revânzând mașini la prețuri reduse.

Din acel moment, bărbatul a început să primească zilnic între 25 și 40 de amenzi pentru parcare ilegală, valoarea totală a sancțiunilor ajungând la 180.000 de euro.