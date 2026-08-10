Circulația între Zimbor și Poarta Sălajului se va deschide pe 11 august

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis luni, într-un comunicat, data și ora exactă la care deschide circulația pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului de pe Autostrada A3. Tronsonul de 12,24 km va permite șoferilor să circule pe un nou segment modernizat între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași.

Astfel, circulația pe cei 12,24 km de autostradă din județul Sălaj se deschide oficial marți, 11 august, de la ora 16.00.

„11 august 2026, începând cu ora 16.00, se va deschide circulația pe acest nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași”, a transmis, luni CNAIR.

Radu Miruță anunțase, pe 28 iulie, că circulația pe acest sector se va deschide pe 10 august. De asemenea, pe 7 august, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a precizat că pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului comisia de recepție își începe activitatea luni, 10 august.

Lucrările au fost realizate de UMB

Județul Sălaj face un pas decisiv pe harta infrastructurii rutiere din România odată cu finalizarea lucrărilor pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, parte din Autostrada A3 Transilvania.

Lucrările au fost executate de asocierea de firme SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL, parte din grupul UMB. Proiectul a reprezentat o provocare tehnică considerabilă din cauza terenului deluros instabil, fiind necesare lucrări ample de consolidare a versanților, execuția de viaducte, poduri, pasaje superioare și montarea unor sisteme moderne de drenaj și siguranță rutieră.

Valoarea totală a investiției se ridică la 905 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea a fost asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027.

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