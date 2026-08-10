„Din această seară, turbina 3 a celei de-a doua unități va produce și ea”, a declarat acesta. Nivelul apei Dunării a crescut cu 19 centimetri față de minimul înregistrat pe 3 august 2026.

Centrala de la Paks, aflată în funcțiune de 44 de ani, a redus treptat producția din cauza scăderii nivelului apei Dunării. Săptămâna trecută, nivelul râului s-a apropiat periculos de punctul care ar fi impus oprirea completă a centralei. Cea mai mică valoare a fost înregistrată în noaptea de marți, 4 august 2026, când hidrometrul a indicat minus 140 de centimetri.

Problemele cauzate de secetă și temperaturile extreme afectează întreaga Europă, inclusiv Ungaria. Criza actuală scoate la iveală consecințele deceniilor de neglijare a infrastructurii energetice și de gestionare a resurselor naturale.

În august 2026, nivelul Dunării a scăzut la un nivel istoric și în Ungaria, ajungând la doar 23 de centimetri, față de precedentul record negativ de 33 de centimetri, înregistrat în 2018.

În România, patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre în ultimele două zile, urmând să formeze două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

Amintim și că militarii au detonat luni, 3 august, stânca Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, ca să se alimenteze Centrala Nucleară de la Cernavodă.







