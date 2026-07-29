Discuții aprinse între Horațiu Cosma și Cristian Pistol despre secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului

Lucrările la secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului au fost finalizate de grupul UMB. Ca să circuli pe acest lot, de 12,24 km, ai nevoie, însă, de două noduri rutiere: Zimbor, ca să intri, și Românași, ca să ieși. Cele două sunt contracte distincte, aflate în curs de finalizare.

Faptul că lotul este gata, dar nu se poate circula pe el, a provocat discuții aprinse în spațiul public între secretarul de stat Horațiu Cosma și directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Horațiu Cosma acuza că șeful Companiei de Drumuri „nu a trimis comisia de recepție la terminarea lucrărilor” și că „autostrada plătită de români rămâne «muzeu»”.

În schimb, Cristian Pistol a precizat că cele două noduri rutiere, Zimbor și Românași, nu sunt gata și dacă ar recepționa lucrările fără ele ar avea „exact ce mi se reproșează (…) o autostradă-muzeu autentică, cu recepție festivă și zero kilometri în circulație”.

Conceptul de „autostradă muzeu” este o expresie ironică folosită pentru a descrie un tronson de autostradă care este complet construit, dar pe care nu se poate circula.

10 august – data pentru recepția și deschiderea circulației între Zimbor și Poarta Sălajului

Pe fir a intrat și Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, iar în urma discuțiilor avute cu patronul grupului UMB și cu Cristian Pistol, directorul CNAIR, s-a stabilit data de 10 august pentru recepția lucrărilor și punerea în circulație a acestui segment de autostradă.

„Discuția în spațiul public a fost despre acești 12 kilometri de autostradă (Poarta Sălajului – Zimbor din A3 – n.r.) care ar fi terminați și nu sunt dați în circulație. Am avut o discuție ieri (27 iulie n.r.) și cu directorul de la CNAIR, cu dl Pistol, și cu dl Umbrărescu, care este constructorul pe acest segment de autostradă. Pe 10 august va fi dat drumul la circulație pe acest segment. Mi s-a propus să recepționăm cei 12 kilometri fără capete. Am fi recepționat 12 kilometri de asfalt pe care nu ar fi putut să meargă nicio mașină, pentru că cele două noduri de la Zimbor și Românași nu ar fi fost recepționate. Am discutat cu dl Umbrărescu, care mi-a spus asumat, că luni, 10 august, va fi făcută recepția cu datul în circulație a acestui segment”, a precizat Radu Miruță marți, 28 iulie, într-o conferință de presă.

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