Conform informațiilor transmise de autorități, scopul principal al acestui antrenament este verificarea stadiului pregătirii populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare. Astfel de activități fac parte din programul anual de instruire al Armatei României și sunt organizate periodic pe timp de pace, în deplină conformitate cu legislația națională în vigoare, nefiind un element de noutate.

Deși contextul regional de securitate este unul care atrage atenția opiniei publice, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale subliniază constant, la fiecare exercițiu de acest tip, că antrenamentele din seria MOBEX reprezintă proceduri strict standard. Acestea nu sunt generate de evenimente specifice sau tensiuni recente, ci sunt planificate cu mult timp înainte, fiind esențiale pentru menținerea unui nivel optim de reacție și coordonare a structurilor cu atribuții în domeniul apărării.

Pe durata exercițiului de la jumătatea lunii septembrie, este o procedură obișnuită ca o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în județele Neamț, Suceava și Botoșani să poată fi convocați la unitățile militare de care aparțin. Aceste convocări au rolul de a actualiza datele de evidență militară și, în funcție de specificul unităților, de a realiza scurte programe de pregătire teoretică și practică.

Totodată, pe parcursul MOBEX NT-SV-BT-26, instituțiile cu rol în sistemul național de apărare vor colabora îndeaproape cu administrațiile publice locale și cu agenții economici din cele trei județe, pentru a simula diverse scenarii de intervenție, fluidizare a comunicării și sprijin logistic între autorități.

Armata recomandă cetățenilor să își păstreze calmul în cazul în care observă mișcări de trupe sau tehnică militară în perioada respectivă și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Acest demers este esențial pentru a evita răspândirea de informații false sau alarmiste în spațiul public cu privire la activitățile de rutină ale cadrelor militare în Neamț, Suceava și Botoșani.

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