Ce marcăm pe 8 august

Începând din 2020, această zi este coordonată de organizația britanică International Cat Care (iCatCare), care a anunțat că este „mândră să fie custodele Zilei Internaționale a Pisicii, unind iubitorii de pisici din toată lumea” (potrivit iCatCare, scrie pe site-ul oficial).

Semnificația acestei zile trece dincolo de simpla postare a unor fotografii cu pisici pe rețelele sociale. Este un moment dedicat informării și acțiunii concrete, de la promovarea adopțiilor și sterilizărilor până la sprijinirea adăposturilor și îmbunătățirea îngrijirii zilnice a felinelor.

În fiecare an, iCatCare lansează campanii tematice, precum siguranța pisicii în locuință, descurajarea creșterii raselor cu trăsături extreme sau folosirea tehnicilor blânde de manipulare, toate având scopul declarat „de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea pisicilor domestice”.

Câte rase de pisici există? Depinde cine le numără

Chiar și atunci când vine vorba despre diversitatea lor, cifrele nu sunt bătute în cuie. Asociațiile internaționale au criterii diferite pentru a recunoaște o rasă. Cat Fanciers Association (CFA) acceptă aproximativ 45 de rase, The International Cat Association (TICA) trece în standarde peste 70, iar Fédération Internationale Féline (FIFe) include în jur de 48 de rase în registrul său.

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Diferențele provin din modul în care fiecare organizație definește „rasă pură” și din regulile de selecție și încrucișare.

De la zeițe la talismane norocoase

De-a lungul istoriei, pisicile au fost venerate în multe culturi. Dacă ne uităm în Enciclopedia Britannica, în Egiptul antic, erau asociate cu zeița Bastet și protejate prin lege, iar necropolele pline cu mumii de pisici dovedesc statutul lor sacru.

Zeița Bastet, reprezentat ca o femeie cu cap de pisică în Egiptul antic, pe fundal alb.
În mitologia egipteană, Bastet a fost zeița lunii și a fecundității, ocrotitoarea femeilor gravide, și zeița felinelor. Foto: Shutterstock

În mitologia nordică, zeița Freyja era descrisă călătorind într-un car tras de pisici, un simbol al respectului și al legăturii spirituale cu aceste animale.

În Japonia, talismanul Maneki-neko, cunoscut drept „pisica ce cheamă norocul”, este încă prezent în magazine și restaurante, fiind asociat cu prosperitatea.

Pisică norocoasă japoneză maneki neko, maro, tine labuta stanga ridicata, în satul japonez vechi Uchiko din orașul Ehime, Shikoku, Japonia, Asia
Se spune că talismanul Maneki-neko aduce noroc și prosperitate. Foto: Profimedia Images
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Recomandări
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Chiar și miturile moderne le-au păstrat un loc aparte: în timp ce în unele culturi vestice pisica neagră este considerată semn rău, în Marea Britanie și Japonia este văzută ca un aducător de noroc.

5 lucruri uimitoare și puțin ciudate despre pisici

Tot mai multe studii scot la iveală detalii uimitoare despre aceste animale. Torsul lor, de exemplu, are o frecvență cuprinsă între 25 și 150 Hz, un interval folosit și în terapii vibrationale pentru vindecarea oaselor și țesuturilor. Fascinant este că pisicile pot toarce nu doar când sunt relaxate, ci și atunci când sunt rănite sau speriate, ceea ce sugerează un posibil rol terapeutic, scrie Science World.

De asemenea, pisicile nu percep gustul dulce, pentru că una dintre genele responsabile, TAS1R2, este inactivă.

Reflexul lor de îndreptare, sprijinit de o coloană extrem de flexibilă și de absența unei clavicule funcționale, le permite să se rotească în aer pentru a ateriza în picioare, deși asta nu le face invincibile la căderi de la înălțime.

Un alt detaliu inedit este că pisica poate să toarcă atât la inspirație, cât și la expirație, ceea ce face ca sunetul să fie constant și liniștitor.

Pisica în familie, între atașament și beneficii pentru oameni

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

În familie, pisica nu este deloc animalul distant pe care îl descriu clișeele. Cercetările arată că aproximativ 64% dintre pisicile testate dezvoltă un atașament securizant față de stăpânii lor, reacționând la absența și revenirea acestora într-un mod similar copiilor mici sau câinilor.

In imagine o familie formata din mama, tata si un gaietel, asezati pe canapea, cu o pisica portocalie in brate
Pisicile aduc numeroase beneficii familiei, inclusiv reducerea stresului și a anxietății, îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și sprijin emoțional. De asemenea, pot ajuta la prevenirea alergiilor și la diminuarea sentimentelor de singurătate. Foto: Shutterstock

Ele își recunosc numele chiar și atunci când acesta este rostit între alte cuvinte și pot localiza poziția stăpânului doar după voce, ceea ce sugerează o reprezentare mentală a spațiului și prezenței umane. Pisicile răspund mai intens la vocea proprietarului, mai ales atunci când acesta folosește un ton special adresat lor, iar simpla interacțiune de zece minute cu o pisică poate reduce semnificativ nivelul de cortizol, hormonul stresului, la oameni, arată studiile.

Cum să sărbătorești și tu

Sărbătoarea de pe 8 august este, așadar, un bun prilej nu doar pentru a posta fotografii cu pisici, ci și pentru a face gesturi utile. Poți dona de hrană sau bani către adăposturi, te poți implica în promovarea sterilizării și microcipării, sau chiar îi poți învăța pe cunoscuți despre adaptarea locuinței pentru siguranța pisicuțelor, începând de la eliminarea plantelor toxice la securizarea ferestrelor și chiar crearea unor spații de cățărat și ascuns. Iar pentru iubitorii adevărați de pisici, fiecare zi poate fi, de fapt, Ziua Internațională a Pisicilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o dubă a rămas blocată între bariere și a fost lovită în plin de un tren, în Polonia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
Viva.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
Elle.ro
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Știri România 14:58
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Judecătorii iau spor de asigurare a confidențialității și spor de păstrare a confidențialității
Știri România 14:57
Judecătorii iau spor de asigurare a confidențialității și spor de păstrare a confidențialității
Parteneri
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul.ro
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Reghe îi răspunde dur Anamariei Prodan: “Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență”
Fanatik.ro
Reghe îi răspunde dur Anamariei Prodan: “Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Cine sunt vedetele care apar în „La bine și la roast”, care se filmează la Opera Națională București. Imagini din culisele noului show de la Pro TV
Stiri Mondene 16:01
Cine sunt vedetele care apar în „La bine și la roast”, care se filmează la Opera Națională București. Imagini din culisele noului show de la Pro TV
Cum sunt montate cadrele din emisiunea Insula Iubirii 2025. Andrei Lemnaru i-a dat de gol pe cei de la Antena 1: „Ce s-a întâmplat”
Stiri Mondene 15:51
Cum sunt montate cadrele din emisiunea Insula Iubirii 2025. Andrei Lemnaru i-a dat de gol pe cei de la Antena 1: „Ce s-a întâmplat”
Parteneri
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Elle.ro
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
KanalD.ro
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani

Politic

Putin acceptă să discute cu Trump, nu și cu Zelenski. Președintele SUA a spus că se va întâlni cu președintele Rusiei chiar și așa
Politică 15:11
Putin acceptă să discute cu Trump, nu și cu Zelenski. Președintele SUA a spus că se va întâlni cu președintele Rusiei chiar și așa
Alin Tișe reclamă PNL pentru trădare, incompetență și moartea unui partid istoric: „Organismele mici nestârpite la timp nu rămân niciodată mici”
Politică 14:41
Alin Tișe reclamă PNL pentru trădare, incompetență și moartea unui partid istoric: „Organismele mici nestârpite la timp nu rămân niciodată mici”
Parteneri
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
Spotmedia.ro
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat
Fanatik.ro
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea