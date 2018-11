5 ani de la teribilul accident din Muntenegru. Două steaguri românești pentru o tragedie care a zguduit două țări

Cadrul natural este extraordinar și auzi susurul râului Moraca, între munți musculoși și cu o înfățișare maiestuoasă. Mașinile de toate categoriile strică feng shuiul zonei, prin zgomotul lor. Piatra munților stă să intre în șoseaua săpată în stâncă, dacă scoți mâna pe geam, ai tentația de a o atinge. Atunci când bucăți de piatră nu se rostogolesc pe carosabil. Prin defileul lung, udat de apa rece și curată, drumul este îngust, ceea ce ridică gradul de periculozitate al traversării lui. Dar oferă și un parfum deosebit călătorilor și turiștilor care vin în această zonă să-și bucure ochii cu munți, cu marea care e la o oră distanță, cu aer curat.

Foto: Cristi Preda

În vacanță erau și românii care au scris cea mai neagră pagină din istoria turismului nostru, prin accidentul din Muntenegru din 23 iunie 2013. Cifre seci și agonizante: 19 morți și 28 de răniți. Puțin după ora locală 15.00, la 50 de kilometri nord de Podgorica, la Grlo, un autocar Neoplan Tourliner a derapat de pe drum și-a căzut 50 de metri într-o râpă. Pe un drum al naibii de întortocheat și la câțiva pași după ieșirea dintr-unul din zecile de tuneluri din zonă, autocarul a urmat calea morții. Într-un peisaj de vis, o tragedie teribilă. Viteza excesivă, au concluzionat anchetatorii, mașina circulând cu peste 80 de kilometri/oră pe un segment de drum unde viteza maximă admisă era de 40 de kilometri/oră. Iar carosabilul încă era ud, după o ploaie torențială. Autocarul a smuls gardul albastru de protecție, aflat la piciorul podului și s-a dus în hău. Un copil care era în acel moment în acea arie a fost și el rănit grav.

O pereche de ochelari de vedere de damă într-o găletușă unde mai este o icoană cu Fecioara Maria. O troiță cu flori încă proaspete, candele, toate la câțiva metri de locul impactului. Fix lângă zona unde autocarul a căzut în prăpastie s-a ridicat un altar improvizat în memoria victimelor nevinovate ale unei vacanțe de coșmar. O fotografie cu un bărbat – șoferul principal George Ciobanu – și câteva versuri, din nou candele și iconițe, flori mai mult sau mai puțin ofilite, un mesaj aparținând supraviețuitorilor pe o placă comemorativă, multe mulțumiri adresate localnicilor muntenegreni. Și-o reclamă scrisă cu spray-ul la un serviciu de tractări în caz de nevoie. Bannerul de mulțumire pentru ajutorul localnicilor a fost bătut de soare și de vânt, s-a deteriorat. Au rămas drapelele României care flutură pe semnele de circulație din zonă, alături de stickerele diverselor facțiuni de ultrași care au aprins o lumânare la trecerea prin defileul groazei. Cenușa materialelor arse s-a impregnat în piatra altarului, oferindu-i aspect de doliu. Rămâne zgomotul apei „cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul”, alterat de iureșul mașinilor, care pot ucide destine și zâmbete.

Dialog povestit de o supraviețuitoare a accidentului, Elena Meșter:

Pasager: „Domn șofer, mai încetiniți, așa poate mai vedem și noi atent peisajul!”

Șofer: „Și eu v-am rugat să nu mai stați în picioare, pe culoar!”

„Șoferul a intrat în depășire și-a văzut copilul, probabil, n-a vrut să-l acroșeze… Ne-am înclinat, mi-am zis: Gata!. Am închis ochii, am zis că murim. S-au spart geamurile, iar când autocarul s-a rostogolit încă o dată, noi am căzut ca niște ouă din cofraj. M-am trezit pe burtă, cu picioarele spre prăpastie, alunecam, atunci am realizat că mai trăiesc” Elena Meșter, supraviețuitoare a accidentului