Actrița Mădălina Craiu din “UMBRE”, despre generația #Rezist: “Am mulți prieteni plecați care sunt mai revoltați decât noi”

Mădălina Craiu, cunoscută pentru rolul Magdei din serialul “UMBRE” este una dintre reprezentantele de seamă a valului, de după “noul val”, din cinematografia românească. Actrița a vorbit la Interviurile Libertatea LiVE despre momentul castingului pentru rolul fiicei lui Relu Oncescu(interpretat de Șerban Pavlu), despre lumile prezente în serial și cît sunt ele de reale, despre corupția de zi cu zi, despre exodul tinerulor și despre așa-numita generație #Rezist.

“Culisele” castingul din UMBRE

„În genere, castingul durează o probă maximum două. Te duci o dată și te anunță dacă l-ai luat sau nu. La UMBRE a fost un demers de vreo două luni, în total am ajuns la șase probe de toate felurile. De la actorie până la a încerca aceeași secvența cu mai mulți băieți, adică s-a verificat și chimia, la a-mi aranja părul și la a mă machia astfel încât să arăt mai tânără, pentru că Magda are 17 ani”, spune Mădălina Craiu.

Despre lumea „Magdei” vs. “craii de Dorobanti”

„Eu școală generală am făcut-o la Alexadru Vlahuță și era foarte diferită lumea din Vlahută fată de cea din Vianu(n.r. Colegiul Național Tudor Vianu). Deci cumva a fost scindată adolescentă în sensul că cei din Vlahuță erau mai apropiați de genul copiilor de bani gata, de Dorobanți. Adică toate ieșirile în oraș erau în direcția aia după care în Vianu totul a devenit mult mai nișat și adolescența mea a luat o cu totul altă conotație. Nu m-am încadrat niciodată în categoria copiilor de bani gata, nu am fost de bani gata, am o familie care nu s-a situat la upper-class, ci mai degrabă în midlle-class s-a situat”, explică actrița.

“Șpaga” noastră cea de toate zilele

„Noi suntem într-o lume care e puțin în afara genului asta de lucru. Este o bulă idealistă în care noi ne învârtim și care e atinsă destul de puțin de genul acesta de lucruri. De curând am auzit că a fost un scandal cu finanțările la C.N.C.(n.r.-Centrul Național al Cinematografiei). Unele case de producții au a fost acuzate că au încălcat într-un fel sau altul legea și s-a amânat sesiunea de proiecte până când se rezolvă problemele legale. Deci, cumva, suntem atinși si noi puțin de genul ăsta de manifestări. Dar n-aș putea să zic că e ceva de fiecare zi sau că e ceva care apăsa neapărat. Noi suntem în marea majoritate independenți, ne facem treaba în spații independente. Cred că asta e destul de evidentă în tot ce este instituție de stat, cu care noi nu avem neapărat foarte mult contact. Bineînțeles, în afară de cei care sunt angajați la stat. N-aș putea să zic ceva, dar se aud povești”, povestește Mădălina Craiu.

#rezist

„Mai ies din când în când și eu, deci pot să zic că facă parte din tabără #rezist. Însă cred că pentru tabăra #rezist e nevoie de un spirit civic mai pronunțat decât al meu. Zilele astea sunt însă mai justificată să fac asta, dar n-am ieșit de fiecare dată. Mi se pare un demers civic foarte sănătos și necesar pentru ce trăim noi acum.”

Integritatea politicienilor

„Cred că e noțiune ușor denaturată în ultima vreme. Nu mai este un criteriu integritatea. Asta nu înseamnă că ea nu poate să existe și asta nu înseamnă că unele alegeri sunt mai valoroase decât altele. Ar putea să existe o doză mai mare de integritate decât este deocamdată. Mă gândesc că poate nu-i cunoaștem chiar pe toți(n.r. -politicienii). Poate sunt(n.r. -politicieni integri ) și nu-i vedem. Sunt convinsă că sunt și excepții pozitive la care noi nu avem neapărat acces. Poate sunt și genul de oameni care nu doresc să se expună prea mult”, susține actrița.

“Hemoragia” de creiere

„M-am gândit să plec în străinătate când eram în liceu. Pentru că îmi doream foarte tare să fac studii în străinătate. Voiam neapărat la Oxford. Ulterior mi-am dat seama că pe ceea ce-mi doream să fac, nu era avantajos să plec. Pentru meseria noatră e mai bine în țara. E o piață mai mică, e mai ușor de penetrat. Toți prietenii mei cei mai buni sunt plecați în străinătate. Am doi în Londra, trei în Paris, unul în Stockholm, unul în Bruxelles. Toți sunt plecați. Sunt destul de revoltați și am observat că sunt mult mai revoltați decât noi. Este o treaptă mai sus față de ce simțim noi”, conchide Mădălina Craiu.

Mădălina Craiu s-a născut pe 26 noiembrie 1990 și a aboslvit Universtitatea Natională de Teatru și Film “Ion Luca Caragiale” în 2013. A avut roluri în producții precum “Un loc linistit” (2016), „Dublu”(2016), „Poarta Albă” (2014), „Umbre” (2014), „Blu” (2012).

