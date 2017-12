Alexandru Arșinel a jucat în Spania cu poza Stelei Popescu pe scenă. Gestul cutremurător făcut de actor

Alexandru Arșinel a jucat în Spania cu poza Stelei Popescu pe scenă. Sfâșiat de durere, actorul a făcut un gest emoționant împreună cu ceilalți colegi aflați pe scenă.

După spectacolul din Valencia, un preot a ținut o slujbă pentru Stela și Cristina Stamate, reginele teatrului de revistă, care au încetat din viață luna trecută.

Actrița Cristina Stamate a murit, la vârsta de 71 de ani. Ea fusese internată la Spitalul Floreasca din Capitală, săptămâna trecută, joi, chiar în ziua în care colega ei de scenă, actrița Stela Popescu, a murit.

Momente emoționante la primul spectacol, fără Stela Popescu

„Turneul cu spectacolul E VIVA REVISTA din 2017 a avut loc in cadrul Programului ROMANI PENTRU ROMANI, intiat si organizat de TEATRUL de REVISTA „Constantin Tanase” si Primaria Municipiului Bucuresti in 2007. La Valencia s-a jucat la Complejo Deportivo Cultural PETXINA), pe 2 decembrie și apoi, pe 3 decembrie la Casa de Cultura JAIME PASTOR I FLUIXA din Calpe (Alicante). Au fost sali arhipline si un succes urias!

Din distributia spectacolului au facut parte Alexandru Arșinel, Vasile Muraru și Valentina Fătu, Ana Maria Donosa, solistele Monica Anghel si Luminita Anghel, Nae Alexandru și Cristian Simion, Alexandra Penciu (solistă), plus Baletul TEATRULUI TANASE.

(…) La finalul spectacolului din Valencia, chiar in sala, in prezenta artistilor si a publicului, părintele paroh Dumitru Daniel Toadere, de la Parohia Ortodoxa Romana din Valencia si organizatorii au făcut o slujba de pomenire în memoria Stelei Popescu și a Cristinei Stamate. S-au impartit colaci si coliva tuturor celor prezenti. Alexandru Arșinel a interpretat in spectacol un monolog și a susținut un recital muzical. A evocat-o de fiecare data pe Stela, cu emotie si lacrimi in ochi, iar la finalul Parastasului a interpretat a capella colindul NINGE IAR, pe versurile lui Aurel Storin.”, este mesajul scris pe pagina de Facebook a Teatrului de Revistă Constantin Tănase.

Citește și