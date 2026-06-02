Escrocul a început să folosească identitatea tânărului în 2022

Problema a început în 2022, când escrocul a început să folosească identitatea tânărului pentru a evita plata călătoriilor de tren și a amenzilor, relatează cotidianul francez Midi Libre.

Într-un moment de speranță, SNCF i-a transmis în noiembrie 2025 că toate sancțiunile vor fi recunoscute automat ca fiind rezultatul unei uzurpări de identitate.

„Toate avizele de infracțiune care conțin identitatea dumneavoastră vor fi automat recunoscute ca uzurpări de identitate avizate de sistemul nostru informatic”, a transmis SNCF.

Cu toate acestea, escrocul rămâne neidentificat, scrie Midi Libre.

Tânărul a avut un nou șoc în mai 2026

În mai 2026, după ce și-a finalizat studiile de master, tânărul a avut un nou șoc: un document oficial de la Trezoreria Publică îi cerea plata a 540 de euro pentru trei amenzi neachitate.

„Imaginați-vă pentru fiul meu, nu poate trăi cu asta toată viața”, a declarat mama tânărului.

Contactată de publicația franceză Le Progrès, SNCF confirmă că este la curent cu acest caz și că

„este urmărit foarte atent”.

Cazul tânărului din Lyon nu este singurul

Un locuitor din Frontignan se confruntă cu o situație similară din octombrie 2024. SNCF sfătuiește persoanele afectate să depună o reclamație pe site-ul oficial în termen de trei luni de la data infracțiunii: „Această procedură trebuie realizată cât mai repede posibil”.

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