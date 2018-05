ANALIZĂ/ Lovitura de stat şi înalta trădare, „vorbărie românească”. Constituţionaliştii desfiinţează toate argumentele pentru o suspendare a preşedintelui

Scandalul politic care a captat atenţia opiniei publice în ultimele zile nu are niciun fundament legal. Nici de-o parte, nici de cealaltă. Specialiştii în drept constituţional susţin că, în primul rând, nu există bază legală pentru acuzaţia de trădare, adusă premierului Viorica Dăncilă, la fel cum nu există niciun fundament constituţional pentru o eventuală suspendare a preşedintelui sau o tentativă a acestuia de lovitură de stat.

Plângerea depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă

Preşedintele PNL acuză prim-ministrul de nerespectarea secretului de stat, uzurparea de funcţie oficială şi refuzul de a furniza informaţii către preşedintele Klaus Iohannis. Ludovic Orban vorbea despre o presupusă înaltă trădare a premierului Viorica Dăncilă, în contextul Memorandumului adoptat de Guvern privind mutarea ambasadei din Israel la Ierusalim.

„Nu ştim dacă s-a negociat mutarea ambasadei. Nu există elementele constitutive ale unei trădări, ca infracţiune în Codul penal. Cei care spun asta habar nu au despre principii de drept”, a explicat Gheorghe Iancu, fost Avocat al Poporului, contactat de Libertatea.

(Tentativa) Lovitura de stat dată de Klaus Iohannis

La scurt timp după ce, în spaţiul public, a apărut informaţia privind plângerea depusă de Ludovic Orban, liderii PSD au pornit un val de atacuri şi critici extrem de dure la adresa preşedintelui Klaus Iohannis. Una dintre sintagmele-cheie folosite de aproape toţi social-democraţii a fost „lovitură de stat”. Sau, în varianta mai uşoară, „tentativă de lovitură de stat”. Şi de data aceasta, constituţionaliştii resping cu fermitate argumentele.

„Orice lovitură de stat reuşită e o revoluţie. Una nereuşită rămâne lovitură de stat. Nici vorba de aşa ceva. Când ieşi cu armata în stradă, atunci e lovitură de stat. Se dă în stat cu armată, nu prin televizor. Cei care vorbesc despre asta ar trebui să citească nişte cărţi să afle ce e aia lovitură de stat”, a declarat fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, pentru Libertatea.

„Care este acţiunea de lovitură de stat? Lovitura de stat este suspendarea Constituţiei, a statului de drept. Nici vorbă de aşa ceva acum. Abia în 1940 a fost lovitură de stat, când a fost suspendată Constituţia. Acum nu are nicio legătură”, a spus şi fostul Avocat al Poporului, Gheorghe Iancu.

Posibila suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis

Politic vorbind, orice este posibil, inclusiv un demers al PSD de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis. Constituţional însă, nu există nicio bază legală. Potrivit legii fundamentale, pentru ca şeful statului să fie suspendat de Parlament, acesta trebuie să încalce foarte grav Constituţia. Ori acest lucru nu s-a întâmplat, spun specialiştii consultaţi de Libertatea.

„Despre suspendare se vorbeşte din noiembrie 2014, nici nu depusese Klaus Iohannis jurământul. Ţin această ameninţare pentru că lupta politică e permanentă, e un fel de sabia lui Damocles. Şi experienţa cu suspendatul o are chiar PSD, au făcut-o de două ori. Dar nu e chiar aşa uşor, poporul se mobilizează repede şi, de regulă, ţine cu preşedintele. Nu cred că vor parcurge din nou paşii cu suspendarea pentru că au tot văzut ce s-a întâmplat. E adevărat, Iohannis este un pic mai agresiv în declaraţii, dar nu putem vorbi de o încălcare a Constituţiei. Sunt declaraţii politice, iar dreptul de a vorbi îl are şi preşedintele, inclusiv pe probleme politice actuale. Preşedintele are cea mai mare legitimare electorală”, a precizat Augustin Zegrean.

„Nu este nicio faptă gravă care să încalce Constituţia pentru a vorbi despre o suspendare. Sunt alte fapte care ar putea fi temei, dar acum nu e cazul. Dacă se va ajunge la asta, Curtea Constituţională va respinge. Nu au de ce să suspende preşedintele, pe o plângere se pronunţă procurorul, nu preşedintele. Nici în 2012 nu au fost motive”, a spus şi Gheorghe Iancu.

În aceste condiţii, concluzia constituţionaliştilor este una foarte clară.

„Totul e vorbărie românească” – Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR

„Totul e politic, nici ei nu cred ce spun” – Gheorghe Iancu, fost Avocat al Poporului

Amintim că preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o sesizare împotriva Vioricăi Dăncilă, în care cere procurorilor să verifice în ce condiţii a fost semnat Memorandumul privind mutarea Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Orban a lansat şi trei acuzaţii, vorbind de înaltă trădare: nerespectarea secretului de stat, adică divulgarea de informații nepublice, uzurparea de funcție oficială și refuzul de a furniza informații către președintele Klaus Iohannis. În prezent, DIICOT analizează plângerea în cauză. După depunerea plângerii, juriştii din PSD analizează următoarea mişcare a partidului: o altă plângere sau o eventuală suspendare a preşedintelui.