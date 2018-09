Andreea Marin, Libertatea și Fundația Ringier, alături de militarii răniți în zonele de război. Sprijinim mișcarea Invictus!

Lotul învingătorilor

Soldații răniți în zonele de război din Afganistan și Irak s-au pregătit luni întregi pentru a fi selectați în lotul care va reprezenta România la Jocurile Invictus din Australia.

Totul e să ai încredere în tine, să-ți găsești un reazăm în viață și cu dorința de a trăi, de a le arăta și celorlalți de lângă noi că, indiferent de problemele pe care le întâlnim, de obstacole, trebuie să mergem mai departe în viață. Am învățat să mă bucur de viață, de ceea ce am, cât am. Să mă bucur de sănătatea pe care o am și, de asemenea, să le împărtășesc și celor de lângă mine, care dacă nu au handicapul acesta fizic, au o problemă în a aborda viața, în a trăi cu adevărat viața, de a se bucura de tot ceea ce ne înconjoară' spunea Ionel Eugen Bida, unul dintre cei 15 sportivi care vor participa în competiție, într-un interviu acordat în perioada selecției.

Pe lângă echipă mai sunt și alți soldați răniți care fac parte din această mișcare. Nu nu toți vor intra în competiție, dar au vrut din nou să-și testeze limitele. Este și cazul lui Marius, care și-a pierdut vederea pe frontul din Irak și care a stat de vorbă cu noi în timpul unei sesiuni de antrenament.

Acel incident mi-a schimbat viața. Din omul pe care eu îl știam și care eram înainte de accident, am devenit un altfel de om. În primul rând, sunt mult mai calculat și mai responsabil. Am început să prețuiesc viața mult mai mult. Am trecut pe lângă un dispozitiv exploziv improvizat, care a fost detonat. În urma incidentului, am fost cinci militari răniți, iar unul dintre colegi, din păcate, a decedat', povestește Marius Iovi, sportiv Invictus România.

Din dorința de a încuraja și a sprijini recuperarea fizică și reabilitarea militarilor răniți în teatrele de operații, în anul 2014, sub patronajul prințului Harry al Marii Britanii, s-au desfășurat, la Londra, primele jocuri Invictus, la care au participat 400 de competitori din 13 țări.

România a participat pentru prima dată la această competiție anul trecut, în Canada. Militarii români au reușit să urce pe podium.

Prima medalie a echipei militarilor români a fost câștigată de maiorul Laurențiu Șerban, care a obținut bronzul la proba de 1.500 de metri.

O altă medalie a fost obținută de locotenentul Ciprian Adrian Iriciuc, rănit în anul 2015 în Afganistan, care a obținut medalia de bronz la proba de canotaj în sală.

Două medalii au fost câștigate la tir cu arcul. Echipa României – formată din plutonierul Ionuț Claudiu Butoi, colonelul (rtr.) Dorin Petruț și colonelul Nicușor-Augustin Pegulescu – a câștigat medalia de aur în finala de tir cu arcul, compound, la Invictus Games Toronto 2017. Ionuț Butoi a obținut și medalia de argint în finala de tir cu arcul, compound.